A není to málo? Podívejte se na iPhone se dvěma konektory vedle sebe

Fotografie: Ken Pillonel

Apple je jediný přední výrobce, který se drží svého konektorového standardu, i na nejnovějších iPhonech najdete konektor Lightning namísto obecně rozšířeného USB-C. V letošním roce se však očekává změna, avšak nejde o přehodnocení ze strany Applu, jakožto nové nařízení EU. Nejpozději v roce 2024 musí mít nejen nové telefony právě USB-C.

Na YouTube se nyní objevilo video se zajímavým experimentem. V něm si dotyčný majitel zkusil, jaké by to bylo, kdyby na jeho iPhonu byl nejen Lightning konektor, ale také USB-C. Jak můžete sami vidět, muselo dojít k úpravě krytu a napojení sekundárního konektoru. Na závěr je demonstrováno, že oba konektory plnohodnotně fungují. To mimochodem přináší možnost telefon drátově nabíjet a poslouchat hudbu skrze drátová sluchátka, tedy něco, co od iPhonu 7 již není možné.

Zbývá dodat, že tento experiment je spíše zajímavostí a nelze předpokládat, že by se jej Apple chytil a začal produkovat iPhony se dvěma konektory na těle.