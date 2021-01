12letá Britka žaluje TikTok za zneužití osobních údajů

Server bloomberg.com informoval o dvanáctileté dívce z Británie, která podala prostřednictvím krátkého videa žalobu na TikTok. Dívka tvrdí, že aplikace porušila přísná pravidla ochrany osobních údajů. Velkým vítězstvím pro dívku je už to, že ji soud nechal podat žalobu v anonymitě.

Přesvědčení soudu, aby dívce poskytl anonymitu, bylo velmi důležité, protože jinak by mohla čelit online šikaně od jiných dětí nebo uživatelů aplikace TikTok, pokud by byla její identita zveřejněna.

12-year old girl in England sues TikTok for using her personal information without permission https://t.co/azK2zY3hdY