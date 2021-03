Zoufalí lidé na darknetu nabízejí kyberzločincům pomoc s trestnou činností

Fotografie: pixabay.com

Check Point Research upozorňuje, že koronavirová pandemie dostala řadu lidí do kritické situace a na darknetu a hackerských fórech se množí žádosti o práci. Zoufalí lidé bez práce, na které tvrdě dopadla ekonomická krize v důsledku koronavirové pandemie, hledají jakoukoliv cestu, jak si přivydělat a nabízí kyberzločincům svou pomoc. Slibují, že „nebudou klást hloupé otázky“, „budou dostupní 24/7“ a „chtějí vydělat peníze na internetu jakýmkoli způsobem“.

Darknet je část internetu, která není viditelná pomocí vyhledávačů a pro přístup je nutný anonymní prohlížeč. Hackeři zde obchodují s kradenými osobními daty, přihlašovacími údaji, kreditními kartami, drogami, kybernetickými a hackerskými nástroji nebo zbraněmi.

Na darknetu a hackerských fórech obvykle nabízí práci kyberzločinci. Check Point Research ale zaznamenal opačný trend: uživatelé na darknetu a hackerských fórech nyní nabízí své služby za finanční odměnu. Od začátku roku 2021 se na několika sledovaných hackerských fórech objevilo každý měsíc 10 až 16 nových příspěvků v podobném duchu, což je neobvykle vysoký počet, protože podobné příspěvky v minulosti prakticky neexistovaly, navíc jde o stoupající trend pravděpodobně v důsledku zoufalé situace mnoha lidí, kteří se snaží nějak uživit.

„Doposud jsme prakticky neviděli, že by někdo hledal práci na darknetu a hackerských fórech. Nabídky pomoci s trestnou činností jsou šokující. Lidé, kteří nabízí kyberzločincům pomoc, mohou znamenat vážné bezpečnostní riziko. Sledovali jsme řadu měsíců několik hackerských fór a zjistili jsme, že počet zájemců o práci neustále roste. Můžeme odhadovat, že podobně to bude vypadat i na dalších fórech. Přitom by darknet měl být posledním místem, kde lidé hledají práci. Zoufalá doba bohužel přináší i zoufalé činy. Každopádně to můžeme brát jako volání o pomoc, které ovšem dále komplikuje boj s kyberzločinem,“ říká Daniel Šafář, Country Manager CZR regionu v kyberbezpečnostní společnosti Check Point.

Check Point pro ilustraci přináší i ukázku několika inzerátů: