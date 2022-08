Jak fotí a natáčí Galaxy Z Flip4 za zhoršených světelných podmínek?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější ohebné véčko z dílny Samsungu, Galaxy Z Flip4, přináší podstatný nárůst kapacity baterie, výkonnější procesor, LTPO displej se schopností měnit rozsah obnovovací frekvence od 1 až do 120 Hz, ale rovněž vylepšenou fotovýbavu. Ta zůstává na první pohled velmi podobná té, kterou jsme mohli spatřit u loňského Z Flipu3, rozdíly zde však jsou, a ne úplně zanedbatelné.

Samsung Galaxy Z Flip4

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 10 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/1.76" ?" ?" Velikost pixelů 1,8 µm 1,12 µm 1,22 µm Ohnisko/rozsah 24mm 123˚ 26mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Ačkoliv měla i předchozí generace OIS, slibuje tentokrát výrobce vylepšenou optickou stabilizaci i optiku. Stejně tak by ale měl být větší samotný senzor, díky čemuž má být schopen pojmout až o 65 % více světla. To bude hrát roli především při pořizování snímků a videí ve zhoršených světelných podmínkách. Co mě naopak zklamalo, to je zachování pevného ostření u ultraširokoúhlého objektivu. Automatickým ostřením přitom u ultraširokoúhlého fotoaparátu v dnešní době disponují i podstatně levnější smartphony, než je Z Flip4, na druhou stranu jej z nějakého důvodu nemají ani základní modely Galaxy S22.

Samsung Galaxy Z Flip4 4K 30 FPS