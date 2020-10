Zdánlivě běžná SMS nebo telefonát může být útok hackerů, varuje Europol

Lidé v letošním roce mnohem častěji pracují, nakupují a komunikují přes internet. Podle Martina Lohnerta, IT speciality ze společnosti Soitron, je proto důležité se v nástrojích, které hackeři nejnověji využívají, vyznat a vědět, před čím se chránit. To odpovídá i nedávno zveřejněné zprávě Europolu o internetové kriminalitě (dostupná v tweetu níže), která oficiálně potvrzuje, že globální pandemii COVID-19 intenzivně zneužívají i kybernetičtí zločinci

The #COVID19 Pandemic has slowed many aspects of our normal lives. But it has accelerated online criminal activity. This report shows the need for the EU to step up fight against organised crime online & confirms the essential role of @Europol#IOCTA2020 https://t.co/4sIc1fk9YR pic.twitter.com/ekrFzL0TLI