Nepopulární názor. Úložiště jsou moc drahá, potřebujeme zpět paměťové karty

Evoluce chytrých telefonů s sebou přinesla postupný ústup paměťových karet – nejdříve sloty zmizely z vlajkových lodí a následně dost často i z levnějších zařízení. Výrobci tento krok dlouho obhajovali technickými argumenty – vyšší rychlostí a spolehlivostí interního úložiště, stejně jako snazší konstrukční izolací proti vodě a prachu či úsporou místa na základní desce. A nelze s tím nesouhlasit. Většina tak akceptovala vyšší počáteční investici. Jak však připomněl Android Authority (viz androidauthority.com), současný vývoj na trhu s polovodiči nicméně tuto rovnici zásadně mění až se chce říct, že z interního úložiště se stává luxusní zboží.
Hlavním hýbatelem současného stavu je masivní rozmach umělé inteligence – AI datová centra pohlcují obrovské množství paměťových čipů, což vedlo k globálnímu nedostatku kapacit napříč celým elektrotechnickým průmyslem. Výrobci elektroniky, od Applu po Samsung, jsou tak nuceni reagovat navyšováním cen. Dalším faktorem je pak i samotná náročnost moderních operačních systémů a aplikací. Mobilní zařízení dnes běžně uchovávají lokální AI modely (například pro offline přepis řeči či úpravu fotografií), 4K videa a objemné aplikace. Nároky na kapacitu tak skokově vzrostly a tam, kde dříve dostačovalo 128 GB, je dnes standardem minimálně dvojnásobek.
Jenže zatímco dříve byl příplatek za vyšší paměťovou verzi telefonů vnímán jako akceptovatelný poplatek za vyšší komfort a rychlost, dnes se z něj stává primární nástroj pro generování vysokých marží. Rozdíl mezi základní a vyšší paměťovou verzí totiž u dnešních vlajkových lodí běžně dosahuje i 5 000 Kč, a to se bavíme o upgradu ze 256 na 512 GB.
Ceny externích úložišť a microSD karet v důsledku krize samozřejmě rovněž vzrostly, poměr ceny za gigabajt u paměťových karet nicméně stále drtivě vítězí. Za částku, kterou si výrobci účtují za navýšení vnitřního úložiště, si lze dnes bez problémů pořídit dvě rychlé 512GB microSD karty. A ano, stále platí, že interní úložiště je rychlejší, spolehlivější a tak dále. Nicméně pravdou je i to, že pro ukládání dat, jako jsou fotografie, hudba, filmy či dokumenty, nepotřebuje většina uživatelů extrémní přenosové rychlosti vnitřních čipů. Jde to samozřejmě částečně řešit cloudem, nicméně to už znamená pravidelně každý měsíc platit a být omezen i nutností připojení k internetu.
Jak se na problém díváte vy? Dává vám drahé interní úložiště u moderních telefonů stále smysl kvůli své rychlosti a spolehlivosti, nebo byste i u vlajkových lodí uvítali návrat slotu na microSD karty? Dejte nám vědět do diskuze pod článkem.
Zdravím NB
Načíst všechny komentářePřidat názor