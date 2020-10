Zahoďte kabely, Xiaomi vám telefon bezdrátově nabije za 19 minut

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes skrze blog.mi.com představilo vůbec nejrychlejší bezdrátové nabíjení na světě. Tuto laťku mimochodem v letošním roce neposouvá prvně. Například na jaře jsme mohli obdivovat 40W bezdrátové nabíjení, avšak dnes Xiaomi demonstrovalo 80W. Čtete správně, výkon několikanásobně převyšuje většinu konkurenčních bezdrátových nabíječek.

80W bezdrátová nabíječka je schopna baterii o kapacitě 4 000 mAh nabít na 10 % za pouhou 1 minutu. Na 50 %, se baterie nabije za 8 minut. Úplné nabití pak proběhne, jak můžete vidět přímo ve videu, za 19 minut. Působivý čas, 40W nabíjení to samé zabere 40 minut.

Nyní si možná říkáte, že jsou to působivé výkony, ale kdo ví, kdy se takové technologie reálně dočkáme. Máme pro vás však dobrou zprávu. Dlouho by to trvat nemělo. Jak již víme, letos na jaře Xiaomi představilo 40W a o pár měsíců později jsme již viděli 50W bezdrátové nabíjení v Mi 10 Ultra. Je tak nasnadě, že 80W varianta by se mohla v některé novince objevit již v roce 2021, a to ruku v ruce se 120W drátovým nabíjením.