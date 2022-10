Xiaomi Smart Band 7 Pro zná evropskou cenu

Fotografie: Xiaomi

Velký den dnes nastal pro Xiaomi, které představilo například špičkový model 12T Pro s 200megapixelovým fotoaparátem nebo povedený tablet střední třídy Redmi Pad. Aby si ale přišli na své zcela všichni, výrobce přihodil ještě chytrý náramek Smart Band 7 Pro, který však již byl jednou představen, a to v červenci pod označením Mi Band 7 Pro.

V zhruba 20gramovém těle se nachází 1,64" AMOLED displej s podporou funkce Always-On. Přidanou hodnotou je přítomnost senzoru okolního světla, což znamená, že jas dokáže regulovat náramek sám. Xiaomi připravilo do začátku více než 150 ciferníků, ze kterých by si měl vybrat každý. Samozřejmostí je celodenní sledování srdeční frekvence a okysličení krve, přičemž lze nastavit upozornění na mezní hodnoty. Smart Band 7 Pro také zvládne monitorovat spánek, a to všechny tři fáze (lehkou, hlubokou a REM). Připraven je porce 117 sportovních režimů, ze kterých se například celá desítka věnuje různým běžeckým stylům. Z další výbavy potěší podpora GPS nebo 12denní výdrž na nabití.

Xiaomi Smart Band 7 Pro se na evropských trzích bude prodávat za doporučenou cenu 99 eur, což jsou zhruba 2,5 tisíce korun.