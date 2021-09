Xiaomi představuje novinky řady 11T. Sledujte tiskovku on-line

Fotografie: Evan Blass

Na 15. září si tiskovou konferenci naplánovalo čínské Xiaomi. Dle dřívějších spekulací se dočkáme představení minimálně dvou novinek, a to Xiaomi 11T a Xiaomi 11T Pro. Pokud vám v názvu chybí pro výrobce tolik typické „Mi“, vězte, že jde již o minulost. Novinky již toto označení dále neponesou. Obě novinky by měly zamířit do vyšší střední třídy a lákat na velké paměti, kvalitní displeje, výkonné procesory či velmi rychlé, až 120W drátové nabíjení. Tahákem bude také již od výrobce předem avizovaná dlouhá softwarová podpora.

Všechny podrobnosti se dozvíme již dnes odpoledne, tisková konference startuje ve 14:00 hodin středoevropského času a celou ji můžete sledovat prostřednictvím on-line přenosu v tomto článku.