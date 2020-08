Xiaomi na vlně úspěchu, podle analytiků by brzy mohlo předehnat Apple

Čínské společnosti Xiaomi se v první polovině letošního roku dařilo skvěle. Výrobce všemožné elektroniky, ale i oblečení a jiných doplňků, které pod jeho značkou mnohdy produkují i další společnosti, vykázal rekordní nárůst prodejů, a to i navzdory všudypřítomné pandemii koronaviru.

JUST IN: Check out our Q2 2020 earnings report.



Over the next decade, we aim to truly lead the way to the future of smart living. To make this happen, Xiaomi's core strategy will be upgraded to "Smartphone X AIoT" #NoMiWithoutYou#SmartLivingForEveryone pic.twitter.com/Vj6NPslide