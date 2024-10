Xiaomi Mix Flip je nejen stylový, ale také schopný. Jak fotí 50Mpx duo objektivů?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Doba ohebná již není pouhou předzvěstí budoucnosti, ale lze o ní mluvit jako o období, kterým právě procházíme. Na českém trhu najdeme minimálně čtyři výrobce smartphonů, kteří zde nabízejí skládací telefony, a právě do tohoto segmentu (na našem trhu) nově vstoupilo také Xiaomi se svým ohebným véčkem Xiaomi Mix Flip. Novinka zaujme vzhledem k výbavě zajímavou cenovkou s různými bonusy, které lákají k nákupu. Pozitivně lze vnímat také nadprůměrné 512GB úložiště, výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 3 či „plnotučný“ obsah balení. Mimo to však nové Xiaomi láká minimálně ještě na jeden prvek, a to fotovýbavu.

Xiaomi se již několik let chlubí fotoaparáty, na jejichž odladění se podílí Leica, což platí i pro nové Xiaomi Mix Flip. V nastavení fotoaplikace tak najdeme dva Leica režimy (Leica Authentic a Leica Vibrant), ale také PRO režim s možností manuálního nastavení různých parametrů, možnost záznamu až v 8K s 24 FPS, či zachycení portrétních snímků. Podobně jako například Motorola Razr 50 Ultra, nedisponuje ani novinka ultraširokoúhlým objektivem, namísto kterého zde byl nasazen dvojnásobný teleobjektiv, viz tabulka.

Hlavní snímač Portrétní teleobjektiv Selfie kamerka (v ohebném displeji) Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Velikost snímače 1/1,55" 1/2,76" 1/3,14" Maximální velikost pixelů (binning) 1,0 µm 0,61 µm 0,7 µm Označení snímače OmniVision OVX8000 (Light Hunter 800) OmniVision OV60A OmniVision OV32B Světelnost objektivu f/1.7 f/2.0 f/2.0 Ohnisková délka/rozsah 23 mm 47 mm 21 mm Optická stabilizace ano ne ne Zaostření PDAF PDAF fixní

S pomocí zmíněného teleobjektivu lze zachytit skutečně povedené makro snímky, což umožňuje ostřící vzdálenost již od 9 centimetrů. Ve výsledku tak novinka disponuje i „virtuálním“ makro objektivem vysoké kvality. Přiložené snímky pak pochází z různých světelných podmínek, nebyly jakkoliv upravovány a vy můžete sami posoudit, jak se vám líbí. Již brzy se můžete těšit rovněž na podrobnou recenzi této žhavé novinky.

Xiaomi Mix Flip 4K 60 FPS Xiaomi Mix Flip 4K 30 FPS