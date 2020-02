Xiaomi láká na novou powerbanku s vytříbeným designem. Ponese logo Redmi

Šéf značky Redmi pro Indii, Manu Kumar Jain, na svém twitterovém účtu zveřejnil krátké video lákající na představení nové powerbanky. Ze série záběrů můžeme usuzovat, že bude powerbanka nabízena minimálně v tmavé barevné verzi s matnou povrchovou úpravou a součástí designu bude také zajímavé žebrování.

Smooth, suave, POWERFUL! ⚡#Power has a new look. 🤩 Coming soon on @RedmiIndia #MorePowerToRedmi! Can you guys guess what this is?#Xiaomi ♥️#Redmi pic.twitter.com/ciBVPnnP19