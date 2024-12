Swissten má v nabídce mnoho zajímavých powerbank, pár z nich jsme už pro vás testovali. Dnes se podíváme na jednu z těch nejvýkonnějších. Nese označení 30 000 mAh 133W PD a kromě velkorysé kapacity potěší cenou, jež neurazí.

Hledáte powerbanku s opravdu slušnou kapacitou a výkonem, který vás nebude omezovat ani při nabíjení opravdu náročné elektroniky? Máme pro vás jeden tip – Swissten 30 000 mAh 133W PD. Jak už naznačuje samotný název, máme tu čest s opravdu výkonnou powerbankou, která se hodí i na delší cesty. V dnešní recenzi si powerbanku důkladně proklepneme, zjistíme její reálnou kapacitu a prozradíme si i to, jak dlouho zabere nabití jí samotné.

Technické parametry Swissten 30 000 mAh 133W PD

Rozměry 178 × 83 × 26 mm Hmotnost 567 g Kapacita 30 000 mAh (111 Wh při napětí 3,7 V) Materiál ABS + polykarbonát Barevné varianty šedomodrá Vstupy USB-C 1: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 3A, 15V DC 3A, 20V DC 3A maximálně 60 W Výstupy USB-C 1: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 3A, 15V DC 3A, 20V DC 5A PPS: 3,3V – 11V DC 3A, PPC 3,3V – 20V DC 5A (maximálně 100 W)

USB-C 2: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 2,5A PPS: 3,3V – 11V DC 3A, PPC 3,3V – 20V DC 2,5A (maximálně 33 W)

USB-A: 4,5V DC 5A, 5V DC 4,5A, 5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1,5A (maximálně 22,5 W) Maximální souhrnný výkon 133 W Podporované standardy Power Delivery, Qualcomm Quick Charge Typ článků Li-Ion Bezdrátové nabíjení ne Signalizace digitální displej Cena cca 1 900 Kč

Obsah balení: co víc čekat?

Obsah balení novějších powerbank je prakticky jak přes kopírák, ani Swissten 30 000 mAh 133W PD není výjimkou. Pro Swissten je typická vcelku výrazná krabička s vyobrazeným produktem a jeho výhodami, uvnitř se kromě powerbanky nachází ještě USB-C–USB-C kabel s délkou 1 metr. Pozor, kabel podporuje maximálně 65W nabíjení, pokud tedy chcete využít plného potenciálu powerbanky, je třeba připojit kabel vlastní. Adaptér se nekoná, jeho přítomnost by nás spíše překvapila a powerbanku by udělal dražší. Na závěr zmíníme základní manuál, ve kterém se dočtete nezbytné specifikace i základní poučky o bezpečném provozu.

Nelíbilo se nám kabel neumožňuje využít plný potenciál powerbanky

Design a provedení: neurazí

Swissten 30 000 mAh 133W PD patří mezi větší powerbanky, čemuž odpovídá i kapacita baterie. Těšit se tak můžete na vcelku tenkou „cihličku“ s rozměry 178 × 83 × 26 mm a hmotností 567 g, která se prodává v šedomodrém barevném provedení, jež narušuje jen přední část, kde se pod leštěným průhledným plastem nachází digitální LED podsvícený displej. Na pravém boku je jediné hardwarové tlačítko, kterým můžete v případě uspané powerbanky zkontrolovat stav baterie. Powerbanka je jinak v neustálé pohotovosti, ke spuštění nabíjení tedy stačí připojit zařízení k jednomu ze tří portů na horní hraně.

Konkrétně jde o dvojici USB-C a jedno USB-A – osobně tuto kombinaci vnímám asi jako nejlepší, alespoň pro mé potřeby. Většinu kabelů již mám s USB-C, stejně jako zařízení, která nabíjím, výjimečně však stále potřebuji připojit i USB-A kabel, takže Swissten 30 000 mAh 133W PD přesně splňuje moje potřeby.

Zastavíme se ještě na zadní straně, kde Swissten poctivě informuje o specifikacích, tedy o kapacitě, výkonu jednotlivých portů i o certifikacích. Osobně vnímám Swissten 30 000 mAh 133W PD jako povedený kousek – na poličku bych si ji zřejmě nevystavil, ale to neznamená, že je ošklivá, design zkrátka odpovídá zaměření a na cestách oceníte vcelku rozumnou hmotnost, v batohu či cestovní tašce se prakticky ztratí.

Líbilo se nám praktický design

přehledný displej

rozumná hmotnost

ideální kombinace konektorů

Specifikace a výkon: špičkové parametry

Swissten 30 000 mAh 133W PD nabídne nadstandardní kapacitu 30 000 mAh, konkrétně 111 Wh. Zvládne dobít až tři zařízení najednou, přičemž USB-C1 dodává konstantní výkon 100 W, USB-C2 maximálně 33 W a USB-A 22,5 W. Velkou výhodou je, že pokud připojíte zařízení do obou USB-C, powerbanka je schopna v jeden moment dodat až 133 W, což je současně maximální souhrnný výkon powerbanky. Nutno zmínit, že opravdu úctyhodný, zatím vůbec nejvyšší, který jsem měl možnost v rámci powerbank prozkoumat. Pokud vás zajímá výkon i při zapojení jiných kombinací, hodit se vám bude následující obrázek.

Na testování jsme použili dva produkty: Apple iPhone 15 Pro Max s kapacitou 17,32 Wh (při napětí 3,85 V) a Apple MacBook Pro 14 M3 s kapacitou 70 Wh (11,6 V). To znamená, že by powerbanka měla notebook nabít 1,5× a iPhone alespoň 6×. Při přenosu však dochází ke ztrátám způsobeným například zahříváním, část energie se „ztratí po cestě“. Reálně akceptujeme ztráty 5–15 %. Záleží totiž na tom, jaké zařízení nabíjíte, zda používáte originální kabel od výrobce, ale i na tom, jaká je okolní teplota.

Kapacita v mAh Kapacita ve Wh Nabití Swissten 30 000 mAh 133W PD 30 000 mAh 111 Wh 192 minut na 100 % Apple MacBook Pro 14 6 087 mAh 70 Wh 93 minut na 100 % Apple iPhone 15 Pro Max 4 441 mAh 17,32 Wh 109 minut na 100 %

MacBook Pro jsme nabíjeli pomocí přiloženého kabelu a dosáhli jsme nejvyššího výkonu 83 W. To je sice méně než u originálního adaptéru Applu, ale stále jde o skvělé hodnoty. MacBook Pro jsme pomocí USB-C dobili jednou na 100 %, ve druhém kole se dobil na 33 % – to znamená, že se bavíme o ztrátě zhruba 16 %. Je to sice více, ovšem odpovídá to tomu, že powerbanka musí dodat energii opravdu náročnému zařízení, jakým notebook bezesporu je. MacBook se na 50 % dobil během 28 minut, podobně jako za pomocí originálního adaptéru, na 100 % jsme si museli počkat hodinu a 33 minut, přičemž nejdéle zabere dobití posledních 10 %.

Apple iPhone 15 Pro Max jsme dobili celkem pětkrát na 100 % a jednou na 78 %, což představuje ztrátu zhruba 10 %, což je velmi dobrý výsledek. iPhone se dobíjel průměrně 24 W, což odpovídá nabíjení přes originální adaptér. Pro přesnější výsledky jsme během nabíjení obě zařízení nepoužívali, aby nedocházelo ke ztrátám způsobeným jejich aktivním využíváním.

Reálná kapacita powerbanky je luxusní.

Pokud máte dostatečně výkonný adaptér, tedy alespoň 60W, nabití samotné powerbanky netrvá dlouho. Na 50 % se dobije asi za 1 hodinu a 56 minut, na 100 % pak za zhruba 3 hodiny a 12 minut. Nákup dostatečně výkonného adaptéru doporučujeme, jen tak využijete opravdový potenciál powerbanky.

Líbilo se nám rychlé nabíjení zařízení

rychlé nabíjení powerbanky

dostatek konektorů (USB-C i USB-A)

rozumné ztráty

Zhodnocení: nejen na cesty ideální

Swissten 30 000 mAh 133W PD nabízí, co slibuje – předně jde o opravdu velkorysou kapacitu baterie, neméně důležitý je nabíjecí výkon a ani zde Swissten nezklamal. Výhodou je, že rychle se nabije nejen připojené zařízení, ale také samotná powerbanka. Dávno jsou tak pryč doby, kdy jste si na plné nabití powerbanky museli vyčlenit celou noc. Menší nevýhodu vidím pouze v tom, že dostanete kabel, který nevyužívá plného potenciálu powerbanky. Dobrou zprávou však je, že podobný kabel pořídíte už za 200 až 300 korun, případně už ho máte, a to ten, který jste dostali v základním balení svého zařízení.

Powerbanka Swissten 30 000 mAh 133W PD se běžně prodává kolem 2,5 tisíc korun, ovšem v rámci různých nabídek můžete narazit i na mnohem výhodnější ceny. Pokud navíc využijete kód z úvodu dnešní recenze, může být Swissten 30 000 mAh 133W PD vaše už za zhruba 1 500 Kč, a to je nabídka, která se prakticky nedá odmítnout.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz