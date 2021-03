Xiaomi je dobře namazaný stroj. Loni dodalo téměř 150 miliónů telefonů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi na Twitteru odhalilo finanční a prodejní výsledky za rok 2020. Je to tradičně působivý pohled. I v době celosvětově pandemie koronaviru se Xiaomi podařilo navýšit dodávky chytrých telefonů. Ty vystoupaly na 146,4 miliónů kusů a meziročně se jedná o 17,5% nárůst. Xiaomi již také není pouze výrobce levných zařízení. Dokazuje to například prodejem více než 10 miliónů prémiových zařízení za rok 2020. Do této kategorie spadají modely s cenou nad hranicí 8 tisíc korun.

Po celém světě se nachází již více než 400 miliónů uživatelů, kteří aktivně fungují na telefonu s nadstavbou MIUI. Celkové příjmy Xiaomi se za rok 2020 zastavily na 37,4 miliardách dolarů. Na tom se ale mobilní telefony podílejí jen ze 62 % (23,2 miliard dolarů). O zbytek se starají další produkty a že jich Xiaomi produkuje nespočet. Jde například o televize, koloběžky, čističky vzduchu nebo ručníky.