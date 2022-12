Xiaomi slaví. Celosvětově dodalo 300 miliónů modelů Redmi Note

Významného milníku dosáhlo Xiaomi, které na Twitteru oznámilo, že celosvětově dodalo 300 miliónů kusů různých modelů řady Redmi Note. Jde o působivé číslo, kterého čínský výrobce dosáhl za zhruba 8 let od uvedení prvního telefonu zmíněné řady. Netřeba asi připomínat, že se vybrané modely prodávají i na českém trhu.

