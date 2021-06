Xiaomi chystá špičkový telefon s UWB a selfie kamerkou pod displejem

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pokud vás neoslnil Xiaomi Mi 11 Ultra s až 120násobným zoomem a sekundárním displejem v modulu fotoaparátu, pak by vás mohla oslovit další chystaná novinka čínského výrobce, na kterou tentokrát poukázal Digital Chat Station (působící na weibo.cn).

Telefon by měl disponovat technologií UWB využívanou u iPhonů 11 a novějších či Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. Pomocí ultra-wideband je možné velmi přesně lokalizovat další předměty s UWB, typicky například chytré přívěsky. To by zároveň napovídalo tomu, že přívěsek s UWB brzy představí také Xiaomi.

Druhou vychytávkou má být selfie kamerka přímo pod obrazovkou, kde logicky vyvstává problém s (ne)průhledností zobrazovacího panelu. Z další výbavy lze očekávat přinejmenším stejnou výbavu jako u Mi 11 Ultra, spekuluje se například i o 120W drátovém a 70W bezdrátovém nabíjení.