Xbox One Console Streaming pro Android je dostupná po celém světě

Microsoft na svých stránkách xbox.com oznámil, že služba Xbox One Console Streaming je nově dostupná v podstatě celosvětově. Jinými slovy všude, kde je podporována služba Xbox One. Služba umožňuje hrát vaše zakoupené hry pro Xbox One na vašem chytrém telefonu s operačním systémem Android. Potřebujete mít pouze doplňkovou službu Xbox Game Pass, která vychází na 4 dolary měsíčně.

Chcete-li začít hrát hry pro Xbox One na zařízení s Androidem, musíte se připojit k programu Xbox Insider. Následně bude vyžadováno, aby vaše zařízení disponovalo systémem Android 6.0 a novějším + technologií Bluetooth 4.0 či modernější. Dále bude potřeba ovladač Xbox One s podporou Bluetooth, který spárujete s vaším telefonem/tabletem. V neposlední řadě je nutné si stáhnout aplikaci Xbox Game Streaming Preview z obchodu Google Play. Pro korektní hraní je nezbytný také kvalitní internet. Minimem je rychlost stahování 4,75 Mb/s a latence maximálně 120 ms. Doporučena je však rychlost 9 Mb/s a latence pod 60 ms.

Stáhnout Xbox Game Streaming