WebExpo 2022 fascinovalo plnou Lucernu, hlavním tématem byla kyberbezpečnost

Fotografie: WebExpo

Již po čtrnácté ožila Praha největší technologickou konferencí ve střední Evropě. WebExpo letos zdvihlo laťku tím, že současné výzvy zasadilo jak do profesního kontextu – jedná se o nejnavštěvovanější konferenci lidmi z technologických profesí – tak také do obyčejného života. Účastníci si z více než 90 hodin obsahu odnesli cenné informace o zachování soukromí na internetu a vývoji slučitelným s kyberbezpečností. Připomněli si i to, jak být v těžké době morálním lídrem.