WebExpo: kde se svoboda vyjadřování, bezpečnost a online identita dotýkají firem?

Fotografie: WebExpo

Elon Musk kupuje Twitter a najednou řešíme, co vlastně svoboda slova na internetu znamená a kam se může do budoucna ubírat. Do toho válka na Ukrajině znovu připomněla, jak důležitá je kyberbezpečnost. Svět je na pomezí nové etapy – jaké výzvy přinese a co si z nich vzít při budování kariéry či firmy? O tom pojímá letošní WebExpo 10.–12. června v pražské Lucerně.

Co se vám vybaví, když se řekne svoboda slova?

Viktoriánská Anglie a Speaker's Corner v Hyde Parku? Francouzská deklarace práv občana z roku 1789? Komunistické potlačování těchto základních práv, mezi které svoboda slova bezesporu patří, Charta 77, nebo něco úplně jiného?

To, že dnes vnímáme svobodu slova jako něco daného a automatického, je výdobytek historické snahy o právo na sebevyjádření. A zdá se, že toto pojetí výhledově není neměnné –⁠ alespoň podle aktuální debaty o deregulaci svobody slova na Twitteru to vypadá, že máme před sebou i vcelku zajímavou budoucnost. Když Musk akvizici sociální sítě oznamoval, řekl, že „svoboda slova je základem funkční demokracie” a Twitter přirovnal k virtuálnímu náměstí, na kterém se konají všechny důležité debaty o budoucnosti lidstva.

Ex-hackerka pomáhá zaručit svobodu slova válečným novinářům. Její know-how ocení každý, kdo se vyjadřuje na internetu, jednotlivci i firmy

Praktickou podobu svobody slova otevře na největší technologické konferenci ve Střední Evropě keynote řečnice Runa Sandvik. Můžete se těšit vhledy z první ruky od bývalé hackerky, která počítačům propadla už v 15 letech: „Je to nekonečná skládačka: co počítač umí, neumí a co původně dělat vůbec neměl, ale díky mé intervenci teď dokáže.” Zkušenosti zúročuje posledních 10 let na obranu svobody slova. Giganty jako The New York Times učí stavět technologie, které novinářům, jejich zdrojům, špionům a dalším rizikovým skupinám umožní říct svůj pravdivý příběh, aniž by to kompromitovalo jejich bezpečí.

Na prknech WebExpa pak vystoupí se zkušenostmi ze své poslední štace v Rádiu Svobodná Evropa, kde řeší aktuální výzvy válečné žurnalistiky. Její know-how je široko aplikovatelné pro tvůrce technologií i firmy a veškerou jejich online komunikaci. Potažmo pro každého z nás, kdo máme díky sítím online identitu a chceme lépe porozumět, jak ji chránit – či jak se nonšalantně vypořádat s občasným trollem nebo haterem.

Podvodný Tinder Swindler: Jak se nás dotýká křehkost online identity?

U neviditelných výzev digitální doby zůstane i Philip Bonhard z britské Lloyds banky se svým tématem podvodná identita, kterou popularizovaly filmy jako Tinder Swindler nebo Inventing Anna. „Když si dnes s kýmkoli píšete online, ať už soukromě nebo pracovně, jak moc si můžete být jistí, že je to on?” ptá se Bonhard řečnicky v době seznamek, fór a sociálních sítí. Jinými slovy dechberoucí talk pro každého, kdo chce vědět, co se kolem něj děje. V návaznosti na to vysvětlí Lutz Schmitt, proč někteří nemají problém o sobě veřejně sdílet první poslední, zatímco jiní si bedlivě drží soukromí. A jak designovat technologie, a přitom brát v potaz širokou škálu potřeb digitální intimity.

Do třetice probereme kyberbezpečnost z pohledu vývojařiny. Poprvé se v Česku představí Daniel Cuthbert, respektovaný spoluautor standardů pro testování bezpečnosti OWASP. Ten se bezpečností zabývá neuvěřitelných 24 let. „Daniel na WebExpu vystoupí s tématem, které by měl řešit každý tvůrce na internetu – ať už si to uvědomujeme nebo ne, ovlivňujeme svou prací tisíce i miliardy uživatelů. Přitom stačí jeden špatný commit nebo chyba v UX, aby ohrozily bezpečnost celého webu či produktu,” zve CEO WebExpo Šárka Štrossová na přednášku i workshop, kde si vývojáři pod Cuthbertovým vedením ozkouší, jak kyberbezpečnost přirozeně aplikovat do CI/CD metodiky vývoje.

Esport, World of Tanks i gamifikovaný Večerníček, vybere si každý

Nabitý lineup světových a českých jmen napovídá, že čtrnáctému WebExpu se zase povede nemožné –⁠ překonat svou loňskou verzi. Namátkově se o to postará například Prokop Simon, Data Science Lead v esportové platformě Oddin.gg. Ten nasdílí svou zkušenost s budováním a testováním matematické predikce pro lepší sázení v utkáních sportovních počítačových her. „Řeší úplně jiné výzvy než klasické sportovní sázení,” prozrazuje Štrossová. Srílančan Prabash Seneviratne přiblíží, jak klasická vývojařina posloužila při tvorbě UI dnes fenomenální hry World of Tanks. „Prabash je underdog celé konference, jeho přednášku doporučuju, kudy chodím,” dodává Štrossová a připomíná, že neoficiálním tématem letošního ročníku je gaming. Proto mezi přednášejícími najdeme tolik expertů s přesahem do gamingu. Další z nich je i Kristina Volná s tématem gamifikace Večerníčku.

Českou startup scénu reprezentuje Adam Zvada, spoluzakladatel raketově rostoucího startupu NFTScoring, jemuž se v prvních měsících existence povedlo získat investici od prestižního Y Combinatoru. Od spoluzakladatele nástroje pro designéry Adobe XD Tomáše Krchy se dozvíme, jak z hlediska product developmentu buduje „Zoom budoucnosti” –⁠ Around, a lotyšská doktorka Marina Petrakova zboří nejeden VR mýtus – třeba ten, který říká, že největší potenciál užití VR je v big tech, přitom je to zcela „obyčejná” rehabilitace.

Na hvězdné WebExpo 10.–12. června do autentické Lucerny

Jako posledních sedm let podtrhne atmosféru eventu podmanivé prostředí pražské Lucerny. První dva dny představí WebExpo na třech stagích celkem 90 spíkrů a mentorů. Ať už budete v hlavních sálech, kavárně, galerii nebo networkovat v chill zónách, o zábavu bude postaráno i mimo hlavní program. Po celou dobu konference budou probíhat mentors hours a diskuse u kulatého stolu. Třetí den konference čekají účastníky praktické premium workshopy a nouze nebude ani o afterparty. Vstupenky zakoupíte zde.