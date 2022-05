Hvězdný lineup červnového WebExpa představí světové technologické špičky

Fotografie: WebExpo

Elon Musk kupuje Twitter a budoucnost svobody slova je ze dne na den tématem globální diskuse. Válka na Ukrajině ukázala důležitost i potenciál aplikace kybernetické bezpečnosti. Tyto palčivé fenomény dnes v rostoucí míře zasahují do našich byznysů i profesních životů. Jak si s nimi poradit napoví WebExpo 10.–12. června.

Počítačoví geekové dnes učí Fortune 500 společnosti: Daniel a Runa poprvé v ČR!

„Hacking je nekonečná skládačka: co počítač umí, neumí a co původně dělat vůbec neměl, ale díky mé intervenci teď dokáže,” prozrazuje ex-hackerka Runa Sandvik. Ta na prknech WebExpa vystoupí se zkušenostmi ze své poslední štace v Rádiu Svobodná Evropa, kde pomáhá novinářům řešit bezpečnostní výzvy válečné žurnalistiky. Poprvé se v tuzemsku představí také spoluautor standardů pro testování bezpečnosti OWASP Daniel Cuthbert. „Jeden špatný commit nebo chyba v UX stačí, aby ohrozily bezpečnost celého webu či produktu. Zdá se to jako maličkost, která ale ovlivní i miliardy uživatelů,” přibližuje obsah přednášky CEO WebExpo Šárka Štrossová. Na praktickém workshopu pak Daniel naučí, jak bezpečnost přirozeně aplikovat do CI/CD metodiky vývoje.

Jak vznikají fenomény jako Around, World of Tanks či NFT Scoring

Nemálo se naučíte také od Prabashwara Seneviratne z Wargaming Prague. Srílančan, který propojuje klasickou vývojařinu a herní UI, stál u zrodu fenomenální hry World of Tanks. Z českých špiček pak vystoupí Adama Zvada z raketově rostoucího startupu NFTScoring a Tomáš Krcha, který aktuálně buduje „Zoom budoucnosti” –⁠ Around. Bývalá lotyšská doktorka Marina Petrakova zboří nejeden VR mýtus – třeba ten, který říká, že největší potenciál užití VR je v big tech a hrách, přitom to může být docela „obyčejná” rehabilitace.

WebExpo se spíkry a mentory v pražské Lucerně a vlastní sál pro vývojáře

Největší technologická konference ve střední Evropě se uskuteční mezi 10. a 12. červnem. První dva dny představí WebExpo na třech stagích pražské Lucerny celkem 70 spíkrů. Po oba dva dny budou probíhat mentors hours, připraveny jsou také diskuse u kulatého stolu a WebExpo Pitching Competition. Třetí den konference čekají účastníky praktické premium workshopy. Platinovým partnerem akce je už počtvrté za sebou česká technologická společnost Livesport. Vstupenky jsou v předprodeji na www.webexpo.net.