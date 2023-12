Apple údajně zařízne jeden z jeho významných projektů

Gsmarena.com upozornila na zprávu z jihokorejské platformy Naver, ve které stojí, že Apple pravděpodobně končí s projektem, jehož výsledkem měl být vlastní 5G modem.

Informace podle zdroje pochází přímo z dodavatelského řetězce Applu a tvrdí, že Cupertino je právě uprostřed restrukturalizace investic do projektu vývoje modemu a chystá se na jeho zrušení. Zprávy navíc potvrdil i leaskter @Tech_Reve, jenž obvykle přináší spolehlivé úniky ze světa Applu.

Breaking News: Apple is reported to discontinue its in-house modem development.



According to multiple sources, Apple is currently in the process of streamlining investments in its 5G modem development division and workforce over the past few years.



This suggests that attempts…