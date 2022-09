Apple iPhone 14 Pro Max v redakci: výřez jako funkční prvek a skvělé fotoaparáty

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Do redakce nám dorazil iPhone 14 Pro Max, spolu s iPhonem 14 Pro nejvybavenější iPhone dneška. Pokud by vás zajímalo, zda se iPhone 14 Pro Max prodává ve stejných barevných variantách, stručná odpověď zní: ne. Novinka je dostupná v temně fialové, zlaté, stříbrné a vesmírně černé. Původní iPhone 13 Pro Max se prodával ve zlaté, stříbrné, grafitově šedé a horsky modré, Apple poté přidal i nápaditou alpsky zelenou, která nám docela chybí.

Tělo je tvořeno rámem z leštěné chirurgické oceli a dvěma skleněnými plochami. Na přední straně jde o odolnou verzi s marketingovým označením Ceramic Shield, zadní strana je z matně texturovaného skla.

Zajímá vás, zda můžete použít pouzdro z iPhonu 13 Pro Max na iPhone 14 Pro Max? Bohužel nemůžete. I když jsou rozměry odlišné jen minimálně, hlavním problémem je velikost zadního modulu s fotoaparáty, který navíc více vystupuje nad okolní povrch. Kryty tedy můžete vyhodit a koupit nové.

Pokud se na iPhone podíváme ve vypnutém stavu, téměř nepoznáte rozdíl oproti iPhonu 13 Pro Max. Všímaví samozřejmě zaznamenají větší fotoaparáty a jiný výřez, který pod správným světlem prosvítá už při vypnuté obrazovce. Displej se mezigeneračně nijak nezvětšil, avšak došlo k vylepšení. Nově může ve špičce dosáhnout jasu až 2 000 nitů (1 600 nitů při HDR), dočkal se také podpory Always-On.

Ano, přestože Apple nasadil OLED panely už u pár let starého iPhonu X, Always-On jsme se dočkali až nyní. Displej je opravdu špičkový, na slunci skvěle čitelný.

Zpět ale k Always-On, jak na nových iPhonech tato novinka funguje? Dle prvního seznámení velmi dobře. Pokud displej uzamknete, převezme se tapeta zamknuté obrazovky, akorát se sníží jas na minimum, stále však vidíte všechny ukazatele. Navíc Always-On funguje i s několika aplikacemi, jako jsou Apple Mapy, Diktafon, Apple TV Remote nebo Telefon. To znamená, že tyto aplikace jsou i nadále aktivní v režimu Always-On, Mapy vám například zobrazí směr, Diktafon průběžné nahrávání a Telefon všechny možnosti jako pozastavení hovoru, ukončení hovoru a další. Živé aktualizace v Always-On tedy v podporovaných aplikacích stále fungují. Pokud senzory iPhonu rozpoznají, že je telefon v kapse nebo v tašce, displej pohasne zcela, aby se šetřila kapacita baterie.

Displej je opět 6,7", typu Super Retina XDR a nechybí technologie ProMotion, která reguluje obnovovací frekvenci až do 120 Hz. Co se týká výřezu, jde o dva samostatné výřezy, které jsou uměle spojeny v jeden. Na nový výřez je navázán i nový způsob ovládání a zobrazení různých animací, Apple tento prvek přezdívá Dynamic Island. Ano, jen Apple umí z výřezu udělat výhodu.

Dynamic Island

Možná se ptáte, zda je Dynamic Island něco, co nutně potřebujete. Můžete být v klidu, nepotřebujete. Apple sice na svých aplikacích předvádí, jak skvěle to celé může vypadat, ovšem aplikace třetích stran na to zatím připravené nejsou, takže je pomyslný míč na straně vývojářů. Využití aktuálně spočívá v tom, že Apple maskuje výřez, jak to jen jde. Kolem výřezu tak zobrazí různé ikony (AirDrop, připojení sluchátek, Diktafon, stav hovoru, směr jízdy), když se aktivuje Face ID, případně se zobrazí jiná defaultní animace, vše se odehrává právě v prostoru výřezu a kolem něj. Za snahu o maskování dáváme palec nahoru, za snahu udělat z výřezu funkci zase palec dolů.

Výřez jako výhoda? To umí jen Apple.

Kde opět došlo k vylepšení, to jsou fotoaparáty. Hlavní nabízí 48 Mpx a skládá 4 snímky do jednoho. Všechny snímače dokáží nově zachytit více světla. Na první ukázky se můžete podívat v galerii níže. Zachován zůstal teleobjektiv i ultraširokoúhlý snímač, stejně jako 6× rozsah optického zoomu. Samotné optické přiblížení je možné opět jen trojnásobně.

Apple zapracoval i na videu. Filmařský režim nově můžete využít s rozlišením 4K při 30 FPS (namísto Full HD), novinkou je i Akční režim, který by měl nahradit gimbal. My jsme režim vyzkoušeli a již brzy se můžete těšit na výsledky.

A výkon? O ten se stará procesor Apple A16 Bionic, který se skládá z 6jádrového CPU a 5jádrového GPU, nechybí 16jádrový Neural Engine. Výkon je opravdu fantastický, již brzy se můžete těšit na srovnání s iPhonem 14 a starším iPhonem 13 Pro Max.

Výkonný bude iPhone 14 Pro Max i za pár let.

Mezi další novinky patří detekce autonehody, což není softwarová, ale hardwarová dovednost. Zaujme také satelitní komunikace, kterou využijete jen při komunikaci se záchrannými složkami na místech, kde není klasické pokrytí mobilních operátorů.

Co se týká výdrže, Apple uvádí, že by měl nový iPhone 14 Pro Max nabídnout asi o hodinu delší výdrž při přehrávání videa, ovšem v ostatních ohledech je to stejné jako u předchozí generace. Možná vás překvapí, že baterie nově nabídne o něco nižší kapacitu (4 323 mAh vs. 4 352 mAh), avšak rozdíl je zanedbatelný.

S krytem Njord by Elements

iPhone 14 Pro Max budeme v následujících dnech intenzivně testovat, již brzy se můžete těšit na test fotoaparátů, výkonu i samotnou recenzi. Prozatím se můžete v diskuzi ptát na to, co vás zajímá.