Vyzkoušeli jsme fotoschopnosti levného Poco C65. Jak obstálo?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na českém trhu se v předvánočním období objevil zajímavý chytrý telefon, který útočí především nízkou cenou. Základní variantu totiž pořídíte pohodlně pod hranicí tří tisíc korun. V tomto segmentu nižší třídy bývají mobily plné kompromisů a od prvního pohledu bývá zřejmé, že jejich používání nebude úplně ideální. Nové Poco C65 se však snaží budit výrazně lepší dojem. Má velkou RAM i interní paměť, rozměrný displej nebo lákavě vypadající 50megapixelový hlavní fotoaparát. A právě na něj se dnes zaměříme.

Kromě hlavního objektivu má Poco C65 ještě další dva snímače. Jeden je 2Mpx pro makro fotografie a o druhém se dokonce ani sám výrobce takřka nezmiňuje a jde zřejmě o jakýsi pomocný objektiv.

Hlavní fotoaparát má sice již zmíněných 50 megapixelů, avšak pokud budete jako většina pořizovat snímky v automatickém režimu, budou fotografie ve 12,5Mpx, vzniklé skládáním čtyř snímků do jednoho. Tento postup by mě teoreticky zvýšit kvalitu fotografií.

Fotografie během dnes působí vcelku dobře. Poco C65 se snaží věrně zachytit barvy, což je rozhodně plus. Špatné to není ani s ostrostí a věřím, že pokud by bylo vyloženě slunné počasí, budou snímky použitelné pro téměř jakékoliv účely. Nyní lze ve vzdálených detailech zpozorovat klesající ostrost. Ta se postupně prohlubuje s ubývajícím světlem a v interiéru lze již s lehkou nepozorností pořídit i neostrý snímek. Klesá i množství detailů. Focení v noci není nemožné, jak byste možná předpokládali. Telefon se obstojně pere s nežádoucím šumem a fotografie vypadají slušně. Jen nesmíte snímek přibližovat, detaily se vytrácejí nebo jsou rozmazané. Jako celek však fotka v noci nepůsobí vůbec zle, zejména s přihlédnutím k ceně telefonu.

Záznam videa není vyloženě silnou stránkou levných telefonů a Poco C65 v tomto ohledu nijak zásadně nevybočuje. Maximem je Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledná videa jsou spíše roztřesenější, a to vždy, jakmile se dáte i do pomalého pohybu. V takové chvíli trpí ostrost a vzniká spíše mazanice. Oslnivý není ani zvuk a souhrnně můžeme říci, že videa jsou zde spíše nouzová než něco, co byste mohli denně využívat k záznamům.

Poco C65 (testovací video) – 1080p, 30 FPS

