Velmi zajímavý a velmi levný mobil: rozbalujeme nové Poco C65

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Pár týdnů před Vánoci se na český trh dostal zajímavý telefon, který bychom mohli nazvat ideální vstupenkou do světa chytrých mobilů, případně vhodným řešením pro děti. Na svědomí jej má Xiaomi a spadá do populární řady Poco. Poco C65 útočí především cenou, která na českém trhu startuje pod hranicí 3 tisíc korun. Přesto, jak si v dnešním krátkém seznámení ukážeme, dokáže nabídnout poměrně zajímavou výbavu.

Prodejní balení je tradičně celé žluté a nachází se v něm kromě samotného telefonu již pouze koncovka nabíječky a USB kabel. Zřejmě v rámci co nejnižší ceny Poco nenabízí ani ochranné pouzdro, což je jinak zcela typický prvek příslušenství telefonů od Xiaomi.

Samotný mobil patří mezi spíše ty větší, avšak hned po rozbalení byste možná ani nehádali, že v ruce třímáte mobil, jehož cena se pohybuje kolem tří tisíc korun. Konstrukce je samozřejmě celá plastová, zvýšená odolnost chybí, ale robustnost je vcelku slušná. Zadní strana se sice mírně prohýbá, ale to by zřejmě nemělo nikomu vadit. Za rozměry stojí zejména displej, jehož úhlopříčka se vyšplhala na 6,74". IPS panel má nižší HD+ rozlišení, avšak při běžném používání to vůbec nezaznamenáte. Naopak možná oceníte vyšší 90Hz obnovovací frekvenci či ochranu displeje sklíčkem Gorilla Glass.

Dostáváme se k možná vůbec největšímu trumfu telefonu, kterým je interní paměť. Na českém trhu seženete dvě varianty, a to 128+6 GB a 256+8 GB. Ano, čtete správně. Levný telefon umí nabídnout skutečně velkorysý úložný prostor, který zpravidla mohou závidět i základní verze top modelů od Applu nebo Samsungu. Testujeme lépe vybavenou variantu, a tak můžeme říci, že po prvním zapnutí zbývá 218 GB pro vaše data. A to je více než dost.

Prostředí obstarává Android 13, což sice není ta nejnovější verze, ale u takto cenově dostupného mobilu nad tím ještě lze přimhouřit oči. Dostalo se samozřejmě na nadstavbu MIUI 14.0.1 a spolehnout se můžete na říjnové bezpečnostní záplaty. Telefonu neschází ani zabezpečení v podobě čtečky otisků prstů na pravém boku. Funguje až překvapivě přesně a svižně.

Z další výbavy můžeme vypíchnout velmi slušnou baterii s kapacitou 5 000 mAh, která slibuje pohodlnou dvoudenní výdrž, na což se jistě zaměříme. Při nabíjení bude ale nezbytné se obrnit trpělivostí. Podporován je maximálně výkon 18 W, nicméně dodávaná nabíječka je pouze 10W. Odhadujeme, že doba nabití překročí 2 hodiny. Na zádech telefonu objevujeme dva moduly pro fotoaparáty, v nichž napočítáme celkem tři objektivy. Použitelný bude primárně hlavní snímač s vysokým 50megapixelovým rozlišením. Sekunduje muž už jen 2megapixelový makro objektiv a výrobcem blíže nespecifikovaná, zřejmě pomocná čočka.

Poco C65 v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, určitě se nás zeptejte v diskuzi přímo pod tímto článkem.