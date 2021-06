Výrobu Samsungu Galaxy S21 FE údajně brzdí nedostatek komponent

Podle (již smazané) zprávy serveru ETNews může mít Samsung problémy s nedostatkem elektrických komponent pro očekávaný model Galaxy S21 FE. Důvodem je využití dodávek čipů od společnosti Qualcomm u ohebného Galaxy Z Foldu3 a nového Flipu. Podle vyjádření Samsungu pro agenturu Bloomberg doposud nebylo o ničem rozhodnuto, na (údajné) problémy s dodávkami komponent však upozornil i leakster Roland Quandt.

haven't seen any evidence supporting the allegation that they had even started making the S21 FE or parts for it yet.