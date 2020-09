Vylepšená „žiletka“ Motorola Razr s podporou 5G bude představena již 9. září

Pokud se řadíte mezi příznivce ohebných telefonů, jistě vás potěší zpráva, která se objevila na weibo.cn (na níž odkazuje server Sparrows News) potvrzující brzké představení vylepšené Motoroly Razr. Ta má být odhalena již 9. září (v Číně) a kromě podpory 5G přinese také mírně inovovaný design, který si můžete prohlédnout na renderech níže.

Moto Razr 5G Brand New Poster and More Renderingshttps://t.co/A4ug5hezON#MotoRazr5G #MotorolaRazr5G