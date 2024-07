Výkon připravovanému Vivu V40 Pro chybět nebude. Čím vším zaujme?

Jak upozornila gsmarena.com, Vivo V40 Pro dorazí pravděpodobně již velmi brzy vzhledem k tomu, že se telefon v poslední době objevil na několika certifikačních webech od regulátorů z celého světa. Nejnovější informace pak pochází od Bluetooth SIG, kde bylo uvedeno číslo modelu V2347. Stejné zařízení se také objevilo v databázi nástroje Geekbench (můžete vidět v příspěvku ze sociální sítě X níže), jenž odhalil klíčové podrobnosti o výbavě, včetně čipové sady, RAM a verze Androidu.

The Vivo V40 Pro has been SPOTTED on Geekbench and Bluetooth SIG certification.👇🏻 pic.twitter.com/RbcGqiQZuF