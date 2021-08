Vybitý mobil v pustině? V Tatrách vám ho bezdrátově dobije turistický rozcestník

Fotografie: Sten Ritterfeld, usnplash.com

Znáte to – mobil se vybije zrovna ve chvíli, kdy to nejméně potřebujete. Obvykle to bývá jen nepříjemnost, ale při výletě v horách to muže být i životu nebezpečné, protože se najednou ocitnete bez navigace nebo možnosti přivolat si pomoc.

Správný horal proto nikdy nevyráží na cestu bez řádně nabité powerbanky. Pro všechny ostatní je tu pak zajímavý nápad, se kterým přišel operátor u našich východních sousedů Slovak Telecom. Ten ve spolupráci s horskou službou zrekonstruoval jeden z typických turistických rozcestníků. Jeho nová verze má však stříšku se solárními panely, které dobíjejí uvnitř ukrytou baterii. Kolemjdoucím turistům pak už jen stačí položit svůj telefon na jedno ze čtyř míst a pokud je vybaven běžným standardem Qi, pak začne jeho nabíjení, a to i v případě, že počasí není zrovna ukázkové.

Pravda, bezdrátové nabíjení ještě pořád není úplně standard, zvláště pak v levnějších nebo starších přístrojích. Na druhou stranu je snadné pochopit, proč operátor sáhnul k takovémuto řešení – je odolnější vůči počasí a vandalům než USB a navíc k němu nepotřebujete kabel. Tento moderní prvek se nachází nedaleko Rainerovy chaty v Tatrách a nezbývá než doufat, že se něco podobného objeví i na českých horách.