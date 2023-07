Vodafone rozdává bezdrátová sluchátka za 1 Kč ke každé nové službě

Fotografie: Vodafone

Nová akční nabídka Vodafone vstoupila v platnost 10. července a pro získání bezdrátových sluchátek AirFlex 3 za 1 Kč stačí, abyste si pořídili alespoň na 6 měsíců nový tarif, televizi či pevný internet. Nabídka platí do vyprodání zásob a dodejme, že běžně lze sluchátka u operátora pořídit za 501 Kč.

K získání zajímavého dárku si však u Vodafonu nemusíte pořizovat jen novou službu. Něco navíc vám Vodafone nabídne i při koupi vybraných telefonů. V tuto chvíli běží akce na nový Honor 90. Pakliže si jej předobjednáte do 11. července, získáte za 1 Kč tablet Honor Pad X8.

Jste-li fanoušky fotbalu, měli byste se zaměřit na telefony Vivo v nabídce Vodafonu. Ke všem totiž obdržíte fotbalový míč, a to opět za symbolickou 1 Kč. V této souvislosti zmiňme, že operátor do své nabídky v červenci nově zařadil Vivo V29 Lite za 7 701 Kč.

Navrátíme se k Honoru, k modelu Magic5 Lite, a to ve všech paměťových variantách, získáte až do konce července, případně do vyprodání zásob, bezdrátová sluchátka Honor Earbuds 2 Lite.

Sympatický dárek můžete získat také k Samsungu Galaxy Z Flip4. K němu operátor za 1 Kč nabízí základní tablet Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi, a to při koupi on-line, nebo ve vybraných prodejnách.