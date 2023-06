Krasavec střední třídy se zaobleným displejem, který se chlubí tím, že nabízí vše, co byste jen mohli potřebovat. I tak by šlo definovat Vivo V29 Lite, které láká na opravdu stylový vzhled, fotoaparát s optickou stabilizací obrazu či dobrou výdrž s rychlým nabíjením. Bude to stačit na to, aby obstálo v nekompromisní cenové hladině 8,5 tisíc korun?

Vivo na český trh uvedlo na první pohled opravdu zajímavý telefon, který se bude snažit uspět ve střední třídě s počáteční cenou 8 499 Kč. Za tuto částku získáte třeba kvalitní a velký AMOLED displej, 64megapixelový hlavní fotoaparát nebo podporu 44W nabíjení. Chybí však vyšší odolnost, stereo reproduktory a některé fotoaparáty. V recenzi si povíme, zda v nemilosrdné konkurenci novinka uspěje.

Technické parametry Vivo V29 Lite Kompletní specifikace Konstrukce ? × ? × 7,9 mm , 177 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej AMOLED, 6,78" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2023, 8 499 Kč

Obsah balení: pouzdro navíc

Vivo připravilo na dnešní poměry bohaté základní balení, kde najdete vše, co byste do začátku mohli potřebovat. Jde tak nejen o telefon a nezbytné manuály, ale také o nabíječku a datový kabel. Navíc se dostalo i na ochranné silikonové pouzdro, které ochrání boky a záda telefonu.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: třpytící se fešák

Vivo V29 Lite vypadá zatraceně dobře. Námi testovaná zlatá varianta se na celé zadní straně třpytí a při slunných dnech vrhá pěkné odlesky. Jinými slovy budí pozornost už na dálku. Jedním dechem je však nutné dodat, že tato varianta neosloví konzervativněji smýšlející jedince. Plusové body však zadní strana sbírá za dobře zvolený povrch, na kterém takřka nejsou vidět otisky prstů. Výjimkou je pouze plocha, kde jsou fotoaparáty, která je naopak lesklá jako zrcadlo.

Ačkoliv je telefon spíše větší, naprosto perfektně padne do ruky. Za vše může zaoblení čelní i zadní strany. Dlouho se mi nějaký mobil nedržel tak pohodlně jako právě Vivo V29 Lite. Velmi dobře jsou rozmístěna i boční tlačítka, která se pohodlně tisknou. Celkově si pochvaluji precizní zpracování, která dává zapomenout, že záda i rám jsou plastová. Rozhodně byste tipovali smartphonu vyšší cenu. Bohužel se nedostalo na zvýšenou odolnost proti prachu a vodě, respektive ano, ale stupeň krytí IP53 je spíše úsměvný a parádu s tím novinka v této cenové hladině rozhodně neudělá.

V rámci designu se výrobce snažil eliminovat veškeré rušivé elementy. Vše nezbytné je v podstatě sloučeno na spodní hranu, kde jsou průduchy reproduktoru, jediný konektor a také drobný šuplíček pro dvě nanoSIM.

Líbilo se nám perfektní vzhled

matná zadní strana

příjemně padne do ruky

Nelíbilo se nám chabá ochrana proti vodě

Displej: necháte na něm oči

Vepředu vládne 6,78" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, kterou lze snížit na 60 Hz, případně vše nechat na automatice. Displej patří k absolutní špičce střední třídy. Barvy jsou syté, černá podmanivá a čitelnost venku skvělá, a to i nyní na ostrém letním slunci. Za vše vděčíme vysokému jasu, který se může vyšplhat až na 1 300 nitů. Za vyzdvihnutí stojí také poměrně malé rámečky kolem displeje, za což samozřejmě z části může i mírné zaoblení. Na každý pád, Samsungu, můžeš se inspirovat.

Navzdory nasazení AMOLED displeje, chybí Always-On. Respektive ji v telefonu najdete, jenže záhy zjistíte, že nefunguje tak, jak si každý představuje. Telefon dokáže displej z části rozsvítit, jenže jen po omezenou dobu. Přímo do displeje je zabudována optická čtečka otisků prstů. Je v ideální výšce a reaguje spolehlivě.

Líbilo se nám perfektní 120Hz AMOLED panel

vysoký jas a skvělá čitelnost na slunci

Nelíbilo se nám chybí Always-On

Zvuk: škoda chybějícího sterea

Žádný strom nikdy neroste až do nebe a nyní přichází první kruté vystřízlivění. Vivo V29 Lite, stylovka od prvního seznámení, nemá stereo reproduktory. Jde o velké a zbytečné zaváhání. Výrobce by tím podtrhl skvělý displej a držel krok s konkurencí. Takto si musíte vystačit s jedním reproduktorem, který zázraky neumí a hloubky mu jsou cizí. Na 3,5mm jack se již nedostalo, a hudbu do sluchátek tak musíte pouštět přes redukci nebo bezdrátově.

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: čekali jsme více

Je nepsaným pravidlem, že stylové telefony si nedělají velkou hlavu s výkonem. Z části to bohužel potvrzuje i Vivo V29 Lite. Pod kapotou tepe Snapdragon 695, který sice není špatný, ale jeho sláva je již ta tam a v telefonu za více než 8 tisíc korun by měl být nasazen modernější čipset. Aktuálně vám bude vše fungovat obstojně, ale hledáte-li maximální poměr cena/výkon, poohlédněte se jinde. 8GB RAM je plně postačující, naopak 128GB úložiště může limitovat, protože po prvním zapnutí zbývá zhruba 104 GB volných, a to je konec. Podpora paměťových karet chybí.

Benchmark testy

Nelíbilo se nám průměrný procesor

nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: spokojenost

Do relativně tenkého těla, tloušťka se dostala pod 8 milimetrů, se vešla překvapivě velká baterie s kapacitou 5 000 mAh. Výdrž je obecně předností telefonu, kdy se při středně náročném používání bez velkého omezování dostanete na pohodlných 1,5 dne. Dvoudenní výdrž tudíž není nereálná. Nabíjení je možné výhradně drátově, a to výkonem 44 W, což je velmi slušné. Kompletní nabití telefon stíhá za zhruba 50 minut. Bezdrátové nabíjení se nekoná.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

dobrá výdrž

Konektivita: má eSIM i 5G

Dočkali jsme se podpory 5G, v tomto ohledu jde již o zcela standardní prvek ve střední třídě. Dále tu máme Wi-Fi ac, kompletní LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.1. Samozřejmostí je nasazení USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Mobil vždy velmi rychle našel polohu a nevykazoval velké odchylky. Za vyzdvihnutí stojí podpora eSIM, což je ve střední jev takřka nevídaný. K jejímu využití je však nutná i podpora zvoleného operátora.

Líbilo se nám podporuje 5G

eSIM

Fotoaparát: hlavní vás nadchne

Tentokrát se pokusíme kapitolu o fotoaparátech striktně rozdělit. Záhy zjistíte proč. Vivo V29 Lite vás dokáže zaujmout hlavním 64megapixelovým snímačem, kterému dokonce nechybí optická stabilizace obrazu, což je jednoznačné plus. Aplikace fotoaparátu je přehledná a reaguje svižně.

Dle očekávání podává hlavní snímač nadprůměrně výkony a snímky jsou barevně věrné, nepřepálené a celkově detailní. Stabilizace je skvělým pomocníkem. Vysoké rozlišení zase teoreticky umožňuje využít 2× digitální zoom, na který vás telefon rovnou láká. Problémem není ani fotografování interiéru či noci, pokud jste například ve městě, kde je dostatek umělého osvětlení. Telefon se snaží bojovat i s tmou a scénu umí opravdu zásadním způsobem prosvětlit. Zde je však již nutné počítat s tím, že expozice trvající tři a více vteřin se podepíše na detailech.

Nyní se dostáváme k dalším fotoaparátům, neboť Vivo V29 Lite má vzadu tři. Neodpustíme si připomenout, že jeho cena je 8 499 Kč. Přesto chybí ultraširokoúhlý objektiv. Ano, ten, který někdy mají i telefony za 3,5 tisíce korun. Místo něj nám výrobce servíruje duo postradatelných: 2megapixelový makro a portrétní objektiv, jejichž využití je diskutabilní.

Tvorba selfies je svěřena do rukou čelní 16megapixelové kamerky, která rozhodně nezklame, avšak je ji lepší používat za dostatečného osvětlení.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Výše zmíněný procesor možná nebudí rozpaky, ale je viníkem toho, že si telefon neporadí se záznamem 4K videa. Vrcholem je tak Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Je to slušné, na displej telefon dokonce plně postačující, ale oproti konkurenci jednoduše trochu málo.

Líbilo se nám 64Mpx hlavní fotoaparát s OIS

velmi kvalitní výsledné snímky

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý snímač

neumí 4K video

Software: aktuálnost dodržena

Telefon využívá služeb Androidu 13, tedy toho nejnovějšího možného. K tomu přidává nadstavbu Funtouch 13 a květnové bezpečnostní záplaty. Jak to bude do budoucna s podporou, to je otázkou, avšak během testování jedna drobná aktualizace dorazila. Výrobce tak minimálně o novince ví. Chod prostředí je příjemně plynulý, nic co by nasvědčovalo nějakým možným problémům.

Líbilo se nám nejnovější prostředí

Zhodnocení

Vivo V29 Lite má tu moc, že vás dokáže chytit a nepustit. Daří se mu to opravdu skvělým designem, který samozřejmě nemusí uchvátit každého a rozhodně neuchvátí, ale zaujme. Když k tomu připočteme působivý a kvalitní AMOLED displej společně s přehledným a solidně optimalizovaným prostředím, máme zde něco, čemu se říká vyhraná hra. Na první, druhý i třetí moment si totiž nové Vivo dokáže uživatele získat.

Na vlně dobré nálady lze pokračovat i v případě hlavního fotoaparátu, který patří k těm nejlepším ve své kategorii. Chválíme i dobrou výdrž, včetně rychlého nabíjení. Ani Vivo V29 Lite se však nevyvarovalo chybám. Mezi tu největší řadím absenci ultraširokoúhlého objektivu či stereo reproduktorů. Zamrzí i zanedbatelná zvýšená odolnost či neschopnost zaznamenat 4K video. Bohužel jde ve výsledku o vcelku zásadní nedostatky, které při ceně 8 499 Kč nelze jen tak odpustit. Pakliže hledáte velmi dobře vybavený a stylový telefon, je Vivo V29 Lite dobrou volbou. Pokud ale chcete vždy jen to nejlepší, zkuste se mrknout i na konkurenty.

Konkurence

Pokud se dokážete smířit se spíše fádním vzhledem telefonu, můžete sáhnout po Samsungu Galaxy A53 5G, který je sice o zhruba tisíc korun dražší, ale je odolný proti vodě a prachu, přihazuje kvalitní ultraširokoúhlý objektiv a jistotu softwarové podpory.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A53 5G 256+8 GB Rozměry 159,6 × 74,8 × 8,1 mm , 189 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Takřka přímým konkurentem je pak Honor 70, který stejně jako Vivo hraje na elegantní notu. Ačkoliv je opět zhruba o tisícovku dražší, přihazuje ultraširokoúhlý objektiv a dokonce i výkonnější procesor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor 70 128GB Rozměry 161,4 × 73,3 × 7,9 mm , 178 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 54 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , 1×2,5 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz