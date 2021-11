Jak posloucháte hudbu z mobilu? Na tuto otázku vám již většina tázaných odpoví, že pomocí bezdrátových sluchátek. Jedna cenově dostupnější se nově objevila i na českém trhu. Honor Earbuds 2 Lite kladou důraz na režim aktivního potlačení okolního hluku a co možná nejdelší výdrž na nabití. Bude to stačit na obhajobu ceny pod hranicí 2 tisíc korun?

Bezdrátová sluchátka zažívají zlaté časy. Ať už mluvíme o velkých s hlavovým mostem, nebo o v uších se takřka ztrácejících peckách či špuntech. Nejlevnější již pořídíte za pár stovek korun, avšak taková budou vyhovovat málokomu. Mizerný zvuk, dosah Bluetooth a slabá výdrž dokáže například první zážitky ze sluchátek spolehlivě otrávit. Je proto vhodnější se poohlédnout po o něco dražších modelech. Ve stále příznivé hladině jsou nová sluchátka Honor Earbuds 2 Lite, která na českém trhu seženete přibližně za 1 790 Kč. Výbavou se snaží lákat na vše, co by průměrně náročný posluchač mohl potřebovat.

Technické parametry Honor Earbuds 2 Lite

Hmotnost 41 gramů včetně pouzdra

(5,5 gramů / sluchátko) Výdrž bez ANC 10 hodin (sluchátka)

32 hodin (s pouzdrem) Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.2 Bezdrátové nabíjení ne Obsah balení sluchátka, plastové pouzdro, nabíjecí USB kabel, náhradní špunty Barevné varianty černá, bílá Cena 1 700 Kč

Obsah balení: nic podstatného nechybí

V drobné malé krabičce je pouzdro společně se sluchátky, nezbytný návod a pak nabíjecí USB kabel, který je na jedné straně zakončen USB-A a na druhé najdeme USB-C. Překvapit může nadstandardní délka dobíjecího kabelu, což u sluchátek nebývá pravidlem.

Líbilo se nám dlouhý dobíjecí kabel

Konstrukční zpracování: kvalitou za očekáváním

Na úvod si řekněme, že Honor Earbuds 2 Lite jsou bezdrátová sluchátka špuntového typu. Považuji to za poměrně důležitou informaci, neboť někomu vyloženě nevyhovují a preferuje pecky, jiní to mají právě naopak. Samotná sluchátka v době odpočinku a dočerpání energie sídlí v nenápadném, řekl bych až drobném bílém pouzdře. To bohužel i s přihlédnutím na prodejní cenu působí neskutečně levně. Lesklý bílý plast jednoduše nezaujme. Mnohem horší je však katastrofální zpracování. I nové pouzdro budí dojem, že „mele z posledního“ a otevírací části brzy upadne. Již nyní má totiž opravdu výraznou vůli. Je nutno dodat, že i levnější sluchátka, například od Xiaomi, mají pouzdra výrazně lépe zpracována.

Samotná sluchátka oproti tomu vypadají docela dobře, i když ani zde si výrobce neodpustil lesklou bílou. Vsadil také na malou nožičku, z čehož vyplývá, že se sluchátky lze poměrně obstojně manipulovat. Ačkoliv jsou sluchátka poměrně členitá, dostalo se na ovládání dotykem, o čemž si řekneme později.

Ergonomie není vůbec špatná, a to ani v mém případě, kdy mi z uší vypadne 9 z 10 špuntových sluchátek, ať nasadím špunty kterékoliv velikosti. Honor dodává tradiční velikosti S, M a L, ze kterých by si měl vybrat každý. Earbuds 2 Lite v uších sedí vcelku slušně, ale pokud jsem například někam šel, dříve nebo později mi pravý špunt z ucha vypadl.

Se sluchátky se nemusíte bát ani základně sportovat. Pot ani déšť by jim totiž neměl vůbec vadit, neboť disponují stupněm krytí IPX4.

Líbilo se nám poměrně dobře sedí v uších

nožička

Nelíbilo se nám nepovedené pouzdro

Zvuk a ovládání: zaměřeno na nenáročné

Párování sluchátek je řešeno skrze Bluetooth 5.2 a probíhá spolehlivě s různými telefony, nemusí se tedy jednat pouze o značku Honor. Vše je skvělé, pokud postupujete klasicky. Dle Honoru si ale můžete užívat komfortu podpůrné aplikace. Tu je však velký problém vůbec stáhnout, protože není k dispozici v Google Play, ale paradoxně se nachází v obchodě AppGallery od Huawei. S tím by Honor měl urychleně něco udělat, protože ačkoliv stáhnete obchod AppGallery, stále telefon hlásí, že aplikaci pro správu sluchátek nelze nalézt. Jak jsem ale uvedl výše, párování klasickým způsobem je bezproblémové, poslechu hudby tudíž nic nebrání.

Dosah sluchátek by měl být kolem 10 metrů a lze mu věřit. Samozřejmě ve volném prostoru, v bytě dosah zákonitě klesá s každou stěnou, za kterou se schováte. Osobně jsem ale neměl s dosahem problém ani ve větším bytě, což považuji u cenově dostupnější sluchátek za jednoznačné plus.

Ovládání mnoha bezdrátových sluchátek je svěřeno dotykovým ploškám. Nejinak je tomu u Honor Earbuds 2 Lite a vše je tradičně jen pro zlost. Ovládání je osekané jen na několik základních úkonů skrze pravý špunt. Dvojitým poklepáním zastavíte/spustíte přehrávání. Stejným způsobem také přijmete/ukončíte hovor. Dlouhé přidržení ovládá režim aktivního potlačení okolního hluku (ANC). Netřeba připomínat, že nejdůležitější možnost k přeskočení skladby chybí. Ale ani spuštění a pozastavení přehrávání nereaguje přesně, za což viníme zcela chybějící plochu, kam prst na těle sluchátka namířit. Ve výsledku jsem tak k ovládání používal mobil, případně hodinky. Dodejme, že sluchátka rozpoznají vyjmutí z uší a přehrávání pozastaví. Opětovné nasazení uvede v chod i přehrávání.

Zvukově si Honor Earbuds 2 Lite nevedou vůbec špatně. V prvé řadě jsou hlasité a velmi dobře podávají výšky a středy. Tedy s výjimkou nejvyšších úrovní hlasitosti, kdy výšky začnou trhat uši. Citelný a slyšitelný je i důraz na hloubky, ale v tomto ohledu existují i lepší volby, například Redmi Buds 3 Pro. K dobru však připočítáváme povedený režim aktivního potlačení okolního zvuku (ANC), který dokáže okolní ruchy slušně odfiltrovat. Navíc jde o vlastnost, která není mezi levnějšími modely obvyklá.

V ideálním případě by mělo být možné se sluchátky obsloužit i hovory. Nezbytné mikrofony sice nechybí, avšak kvalita volání je opravdu jen dostatečná. Opačnou stranu uslyšíte dobře, ale ona vás tak kvalitně nikoliv. Zejména v rušném prostředí budete nuceni nekomfortně sluchátka odpojit a vyřídit hovor s telefonem u ucha.

Líbilo se nám povedený režim ANC

snadné spárování přes Bluetooth 5.2

Nelíbilo se nám nepřesné a nedostatečné ovládání

trable s aplikací od Honoru

horší kvalita zvuku při telefonování

Baterie: jen tak je nevybijete

Čím nás sluchátka Honor rozhodně potěšila, to je výdrž na nabití. Pakliže si vystačíte při poslechu bez ANC, budete odměněni 10 hodinami nepřetržitého přehrávání. Ano, hovoříme jen o výdrži samotných sluchátek. Další energie dřímá v pouzdře. Výsledná výdrž se dokáže vyšplhat až na 32 hodin, což je nadprůměrná hodnota. Zmiňme ještě, že pokud budete aktivně využívat ANC, sklouzne výdrž zhruba k 7 hodinám, což je stále více než vynikající. Právě zde se kromě lepšího zvuku ukazuje, že je stále propastný rozdíl mezi nejlevnějšími bezdrátovými sluchátky s výdrží kolem 3 hodin a modely v cenové hladině kolem 1 500 Kč.

Doplnění energie do sluchátek probíhá v pouzdru, to samo se nabíjí skrze USB-C na spodní hraně. Už pouhý 10minutový pobyt na nabíječce znamená, že vám sluchátka přinesou 4 hodiny poslechu hudby. K úplnému nabití je potřeba zhruba hodinka.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

USB-C

Zhodnocení: dobrá, ale ne nejlepší

Honor Earbuds 2 Lite se snaží zaujmout v segmentu, kde je pestrá nabídka. Háček tkví v tom, že drtivá většina výrobců má jméno, kterému nikomu nic neřekne. Zatímco Honor si vybudoval pověst mezi telefony a dostal se do širšího povědomí. A to bude jedna z jeho hlavních zbraní. Lákat však bude i na velmi dlouhou výdrž. Pokud chcete od sluchátek hlavně to, abyste je nemuseli často nabíjet, máte v podstatě vybráno. Odměněni budete i solidním zvukem a vcelku dobrý usazením v uších. Výrobce si však možná neuvědomil, že i při zdánlivě sympatické ceně kolem 1 700 Kč bude muset čelit poměrně nelítostné konkurenci, zejména když přihlédneme k faktu, že se Earbuds 2 Lite neobešla bez hloupých kompromisů.

Zamrzí především nevalné zpracování pouzdra či odfláknuté ovládání, na které raději brzy zapomenete. O něco kvalitnější mohl být i zvukový projev, ale to jsme již opravdu přísní. I tak platí, že pro vás máme tip na ještě lepší nabídku.

Konkurence

Černým koněm segmentu cenově dostupných bezdrátových sluchátek jsou Redmi Buds 3 Pro. Jsou dokonce nepatrně levnější, ale přesto sedí lépe v uších, mají výrazně lépe zpracované pouzdro a chlubí se bezdrátovým nabíjením. Ano, výdrž je o něco slabší, avšak i tak nabízí lepší poměr cena/výkon.

Zauvažovat můžete rovněž nad sluchátky Realme Buds Air 2, která jsou o zhruba dvě sto koruny levnější. Nabízí velice podobnou výbavu jako Honor, avšak umožní snadno přepínat skladby a mají vyšší odolnost IPX5.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz