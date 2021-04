Vodafone otevírá unikátní laboratoř 5G sítí na VUT v Brně

Fotografie: Vodafone

„Firmy vyvíjející například zařízení pro chytré domácnosti u nás mohou snadno otestovat své produkty či nápady. Vytvořili jsme ekosystém pro urychlení vývoje zařízení, který mohou využít jak malé začínající firmy, tak velké nadnárodním společnosti. Úvodní konzultaci nabízíme firmám dokonce zcela zdarma,“ upozornil Jiří Hošek z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Po více než dvou letech příprav se odborníkům z tamního Ústavu telekomunikací podařilo spustit provoz nové #VodafoneUniLab, kde kromě spolupráce s komerčními výrobci bude prostor i pro výuku studentů ve specializovaných předmětech z oblasti mobilních sítí páté generace.

Zájemci z průmyslu o vývoj či testování mají možnost zde ověřit například návrh desky plošného spoje v rentgenové komoře, mohou vyzkoušet odolnost svého zařízení vůči klimatickým změnám v teplotní komoře nebo v bezodrazové komoře otestovat anténní systémy. To jsou jen některé z možností, které pracoviště nabízí. Zástupci elektrofakulty VUT ve spolupráci se specialisty Vodafonu doporučí výrobcům také vhodné komunikační principy pro dosažení maximální výkonnosti v 5G sítích a poradí také s vývojem bateriově napájených zařízení. Tuzemský operátor Vodafone za tímto účelem poskytl do brněnské laboratoře vybavení v hodnotě několika milionů korun.

„Otevření laboratoře je vyústěním dlouhodobé spolupráce mezi Vodafonem a univerzitou. Já sám jsem na VUT studoval a společně s Jiřím Hoškem jsme dlouho přemýšleli, jak svět byznysu a vědy propojit. #VodafoneUniLab dává jedinečnou možnost studentům, ale také začínajícím podnikatelům, jak výrazně urychlit vývoj nových produktů a technologických inovací a uspět v globální konkurenci. Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář na webových stránkách Vodafonu a na jeho základě laboratoř navštívit,“ říká Otto Zeman ze společnosti Vodafone Česká republika.

Autonomní doprava a chytré továrny se stávají realitou

Specialisté z oblasti telekomunikací očekávají, že do dvou let vzroste objem přenášených dat na světě až osminásobně. Kromě chytrých telefonů totiž vzniká celý digitální ekosystém, kde spolu on-line komunikují celé továrny založené na principech Průmyslu 4.0, lidé běžně ovládají svou kuchyň i celou domácnost na dálku a doprava se rovněž stává autonomní. Je tedy pravděpodobné, že nově připojená inteligentní zařízení postupně několikanásobně překonají počet mobilních telefonů.

Komunikační technologie určené pro vzdálený přenos dat či dálkové řízení jsou dnes již integrovány v komerčních sítích mobilních operátorů. Na VUT vznikla unikátní testovací platforma, která v současné době umožňuje vývoj a testování zařízení s využitím tzv. Cellular IoT technologií, tedy NB-IoT a LTE Cat-M. „Unikátnost laboratoře spočívá jak v možnosti využití oddělené laboratorní sítě, tak i připojení do produkční mobilní sítě pro Internet věcí. V současné době se jedná o jedinou laboratoř v ČR, kde je možné otestovat chování chytrých zařízení či aplikací v mobilních sítích nové generace,“ upozorňuje výzkumník Pavel Mašek, který spolu s kolegy a s představiteli společnosti Vodafone stál u spuštění zmíněných sítí v Česku.

Díky univerzálnosti 5G sítí už pozornost nestrhává pouze vyšší kvalita filmů či her v mobilních zařízeních nebo snadno dostupná virtuální realita a živé přenosy z akcí ve formátu 360°. Inovace spočívá v širokém uplatnění a možnosti provozovat komunikační infrastruktury v tzv. formátu sítě coby služby. Tato komunikační infrastruktura umožňuje budoucí vývoj v oblasti výroby, logistiky, energetiky, dopravy či zdravotnictví. Podle dnešních odhadů bude 5G sítě do dvou let používat polovina Severní Ameriky, třetina Asie a cca pětina západní Evropy. Dnes je díky Vodafonu v dosahu této nejrychlejší mobilní sítě i 3,5 milionu lidí v České republice. Jejímu rozšíření napříč uživateli napomáhají i projekty jako je #VodafoneUniLab.

#VodafoneUniLab může využít každý

Laboratoř je od 20. 4. 2021 otevřena všem zájemcům. Na základě vyplnění jednoduchého formuláře na webových stránkách www.vodafone.cz/unilab budou kontaktováni specialisty Vodafonu ohledně termínu návštěvy. Poté už nic nebrání tomu, aby využili nejmodernějších technologií pro inovace, které budou posouvat dál nejen jejich produkty.