Velký návrat? Samsung Galaxy S26 Ultra by měl mít funkci z modelu Galaxy S9

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Známý informátor Ice Universe (viz weibo.cn) přinesl vcelku zásadní zprávu o tom, že by Samsung mohl u modelu Galaxy S26 Ultra znovu zavést technologii proměnlivé clony ve fotoaparátu. Tato funkce, která umožňuje měnit velikost otvoru clony a tím regulovat množství světla dopadajícího na snímač, byla poprvé představena u modelů řady Galaxy S9. U těchto zařízení se clona automaticky přepínala mezi hodnotami f/1.5 a f/2.4 v závislosti na světelných podmínkách, což zlepšovalo kvalitu fotografií za různých světelných podmínek.

Jihokorejský výrobce ji následně nasadil ještě v řadě Galaxy S10 o rok později, avšak následně od této technologie upustil a novější modely, jako například Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra a Galaxy S22 Ultra, byly vybaveny pevnou clonou s hodnotou f/1.8. Nyní se objevují spekulace, že by se proměnlivá clona mohla vrátit u připravovaného modelu Galaxy S26 Ultra.

Proměnlivá clona by mohla přinést několik výhod. Při slabém osvětlení by širší otvor clony (např. f/1.5) umožnil více světla na snímač, což by vedlo k jasnějším a detailnějším snímkům. Naopak při jasném osvětlení by užší clona (např. f/2.4) pomohla snížit množství světla, čímž by se zlepšila ostrost a hloubka ostrosti fotografií. Tato flexibilita by mohla poskytnout uživatelům lepší kontrolu nad výslednou kvalitou snímků v různých podmínkách.

Je však důležité poznamenat, že se jedná pouze o spekulace a Samsung zatím oficiálně nepotvrdil žádné podrobnosti týkající se fotoaparátu modelu Galaxy S26 Ultra. Pokud by se tyto informace ukázaly jako pravdivé, mohlo by to znamenat návrat jedné z inovativních funkcí, kterou Samsung dříve nabízel. Budeme i nadále sledovat vývoj a informovat vás o dalších aktualizacích.