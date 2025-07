Velký den pro Samsung se blíží. Vyhrajte novinku v hodnotě 40 tisíc

Fotografie: Mobil Pohotovost

Přesně za týden ve středu 9. července bude pro Samsung velký den. Představí totiž svůj vůbec nejlepší skládací telefon. A vy můžete být mezi prvními, kdo ho bude vlastnit – zcela zdarma. U Mobil Pohotovosti právě teď běží soutěž o nový Samsung v hodnotě až 40 tisíc. Zúčastnit se může každý, stačí jen vyplnit e-mail.

Očekává se, že nové skládací telefony od Samsungu posunou hranice mobilních technologií zase o kus dál. Přinést by měly vylepšený design, vyšší odolnost a chytřejší využití ohebného displeje. Těšit se můžeme také na špičkový výkon, vylepšené fotoaparáty a funkce s podporou umělé inteligence, které ze skládaček udělají jedny z nejzajímavějších smartphonů letošního roku.

Jak se zapojit do soutěže?

Navštivte stránku cz/galaxyunpacked

Vyplňte svůj kontaktní e-mail a odešlete ho

Soutěžit můžete až do 9. 7. do 16:00, tedy přesně do chvíle, kdy začíná premiéra Galaxy Unpacked. Vítěz bude vylosován nejpozději do týdne od skončení soutěže, a bude kontaktován na zadaný e-mail. Výhrou je nový telefon Samsung v hodnotě do 40 000 Kč dle vlastního výběru, včetně ten den představených novinek.

Sledujte premiéru živě

Premiéru nového Samsungu můžete sledovat středu 9. července od 16:00 na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kam bude krátce před začátkem streamu přidáno video pro živé sledování události.