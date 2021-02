Velká změna? ČEZ chce údajně koupit český Vodafone

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Článek aktualizován o vyjádření Vodafonu.

S velmi zásadní informací pro český telekomunikační trh přišly právě dnes Hospodářské noviny. Dle jejich informací by se mohlo schylovat k největšímu obchodu na českém telekomunikačním trhu od roku 2013, kdy skupina PPF koupila nejstaršího operátora O2. Za vším má stát polostátní podnik ČEZ, který si údajně dělá zálusk na českou pobočku britského operátora Vodafone. Vzájemná jednání mezi ČEZem a Vodafonem potvrdili pro Hospodářské noviny zástupci českého Vodafonu.

Pokud by došlo ke vzájemné dohodě, jednalo by se o obchod v řádech několika desítek miliard korun, které by ČEZ za českou pobočku Vodafonu musel zaplatit. Prozatím však nic není jisté, definitivně by se mohlo rozhodnout zhruba do půl roku.

K celé věci se však Vodafone během pondělního dopoledne vyjádřil. „Už od období před 5G aukcí probíhají jednání o různých možnostech strategické spolupráce,“ uvedl k případnému prodeji do rukou energetické společnosti mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec. Z toho vyplývá, že operátor se společností ČEZ prozatím jedná o spolupráci. Jak velká bude a zda povede až k prodeji, není v tuto chvíli zřejmé.

Na telekomunikačním trhu by ČEZ nebyl vyloženým nováčkem. V loňském roce byla energetická společnost ve hře při aukci kmitočtů 5G sítí, avšak nakonec se jí neúčastnila. Stále však provozuje služby virtuálního operátora ČEZ Mobile se zhruba 120 tisíci zákazníky. Paradoxně v tomto případě využívá infrastrukturu O2.