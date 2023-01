Velká čistka u Samsungu? Příští rok možná seseká nabídku telefonů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Do představení Galaxy S23 nám zbývají necelé tři týdny, avšak to nebrání tomu, aby se spekulovalo již o následující generaci Galaxy S24. V jejím případě má dle thelec.net dojít k redukci počtu modelů. V posledních letech vydává jihokorejský výrobce vždy tři modely lišící se velikostí a částečně výbavou. Podle dostupných informací je řada Galaxy S24 označována zkratkou „DM“, jenže dále figurují pouze projekty s označením „DM1“ a „DM3“, zatímco „DM2“ chybí. Spekuluje se proto, že by z výroby mohl vypadnou hypotetický model Galaxy S24+.

Samsung by mohl lépe odlišit oba modely a možná i změnit cenovou politiku. Doposud platí, že se základní model a varianta Plus nijak zásadně neliší, vyjma velikosti a ceny. Nejde však o potvrzenou informaci a je možné, že i v příštím roce Samsung nakonec představí tři telefony vlajkové řady.

Případné změny by se mohly dotknout i řady Galaxy A. Spekuluje se, že by si Samsung ponechal pouze telefony Galaxy A1x, Galaxy A3x a Galaxy A5x, přičemž by tak skončila řada Galaxy A2x a možná i Galaxy A0x. Doposud se nabízí ještě řada Galaxy A7x, avšak poslední generace se na český trh nedostala a je možné, že ji Samsung vynechá už letos.