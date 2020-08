Veletrh MWC 2021 bude! Otázkou je, zda klasicky, či virtuálně

Fotografie: pinterest.com

Rok 2020 bude již navždy nesmazatelně zapsán do historie jako období, kdy se svět zalekl pandemie nového typu koronaviru a ve velmi krátkém sledu se jednotlivé státy uzavřely před okolním světem. V případě mobilního světa nelze nezmínit veletrh MWC, jehož letošní ročník byl zcela zrušen a šlo o vůbec první takto velkou akci, která byla poměrně těsně před začátkem odřeknuta.

Ani po půl roce od vypuknutí pandemie na evropském kontinentu není situace zcela pod kontrolou. Ledacos o tom napovídá i dění kolem dalších klíčových veletrhů. Berlínská IFA sice v září proběhne, avšak ve značně pozměněné podobě a s tím, že veřejnost se na ni nepodívá. Před několika dny jsme vás informovali o pomalu se blížícím termínu pro lasvegaský veletrh CES. Ten tradiční probíhá hned zkraje nového roku a pokud jde o termín, nejinak tomu bude v roce 2021. Zásadní rozdíl však již známe – CES 2021 bude probíhat pouze virtuálně.

O přibližně dva měsíce později by měla nastoupit akce s názvem MWC 2021, na jejíž přípravě se samozřejmě pracuje již nyní. Bližší informace poskytla serveru techradar.com asociace GSMA, která za veletrhem MWC stojí. Zástupci asociace uvedli, že počítají s konáním veletrhu, avšak zvažují různé varianty. Vše záleží na aktuální situaci kolem nového typu koronaviru, o čemž GSMA pravidelně jedná s odborníky z řad zdravotníků a bezpečnostních expertů.

V tuto chvíli lze říci, že jsou ve hře tři scénáře. Ten optimistický počítá s tím, že se situace kolem koronaviru zásadně zlepší a podmínky dovolí konání veletrhu v jeho dřívější podobě, kterou jsme naposledy zažili v roce 2019. Druhý scénář by kombinoval klasický veletrh s virtuálními prvky. Mohl by být omezen počet lidí na každé akci, případě umožněno se účastnit tiskových konferencí pouze on-line. Tato možnost by mířila především za těmi, z jejichž regionů by například nebylo možné přicestovat do Barcelony. Třetí možností je kompletní virtuální podoba veletrhu, což by de facto kopírovalo již zmíněný CES 2021.