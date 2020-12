V roce 2026 budou 5G sítě přenášet až 54 % objemu mobilních dat, uvádí Ericsson

Společnost Ericsson ve zprávě Mobility Report uvedla, že do konce tohoto roku bude více než jedna miliarda lidí – 15 % světové populace – žít v oblasti pokryté 5G. V roce 2026 bude mít k 5G připojení přístup 60 % světové populace. Největší rozmach, co do počtu uživatelů mobilní 5G sítě, předpokládají odborníci ze společnosti Ericsson v příštích letech v Severní Americe, kde bude 5G využívat až 80 % všech uživatelů mobilních technologií. V České republice by mohla být v roce 2026 podle zprávy k 5G připojena více než třetina uživatelů.

