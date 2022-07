V řadě Galaxy S23 od Samsungu by se měly objevit jen procesory Snapdragon

Fotografie: Qualcomm

Definitivní změna v nasazování proceorů vyplývá z přepisu rozhovoru s generálním ředitelem Qualcommu Cristiano Amonem na fool.com. Samsung již v letošním roce a řadě Galaxy S22 v 75 % využíval procesory Snapdragon, na verzi Exynos se spoléháme jen my, uživatelé v Evropě. Cristiano Amon uvedl, že v následujících letech bude podíl Qualcommu ještě vyšší a příliš prostoru nad 75 % již není. Je velmi pravděpodobné, že v řadě Galaxy S23 uvidíme výhradně budoucí Snapdragon 8 Gen2.

Partnerství Samsungu a Qualcommu se tak rozšiřuje na takřka celé portfolio jihokorejského výrobce, nejde jen o telefony, ale také tablety či notebooky. Obě společnosti rovněž prodloužily patentovou licenční smlouvu až do roku 2030.

Rozhodně to ale neznamená, že by Samsung zcela ukončil práce na vlastních procesorech Exynos. Ty by se měly objevovat ve střední a nižší třídě, přičemž se spekuluje také o nasazení do nositelné elektroniky. Samsung se také údajně pokusí zcela od nuly vyvinout nový špičkový Exynos, který by se mohl za zhruba 3 roky opět objevit v řadě Galaxy S. Do té doby je vysoce pravděpodobné, že si majitelé budou užívat vrcholný čipsetů Qualcomm.