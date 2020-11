V Japonsku vyvíjí speciální „vysavač“ pro AirPods, která spadla na koleje

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Deník The Japan Times informuje o netradičním nástroji, pomocí něhož v Japonsku řeší jeden kuriózní problém. Poměrně často se totiž japonští železniční přepravci setkávají s tím, že pasažérům při čekání na platformě spadnou sluchátka na kolejní trať. To se vzhledem k velikosti a tvaru bezdrátových sluchátek (například populárních AirPods) může stát poměrně snadno při vytahování či zadělávání do pouzdra nebo vyndávání/nasazování do uší.

Pouze během července a září letošního roku došlo k 950 takovýmto případům ve více než 70 stanicích v oblasti Tokia. Celkem tak podle statistik East Japan Railway Co (neboli JR East) sluchátka představovala jednu čtvrtinu všech na kolejní trať upuštěných předmětů.

Podle JR East zaměstnanci nádraží obvykle používají teleskopickou chňapku sloužící k vytažení upadnutých předmětů, uchycení sluchátek a vytažení je však kvůli jejich malým rozměrům zásadně komplikovanější. Zaměstnanci se navíc mohou obvykle pokoušet sluchátka vytáhnout až poté, co v daný den projede poslední vlak.

Stejnou zkušenost má podle The Japan Times rovněž společnost West Japan Railway, Keio Corp a Tokyu Corp i další společnosti. Z tohoto důvodu JR East začalo spolupracovat s výrobcem Panasonic na vývoji speciálního vysavače, který dokáže zvednout takto malé předměty.