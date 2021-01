Sluchátka Apple AirPods Pro 2 pravděpodobně dorazí ve dvou velikostech

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Podle zdrojů leakera s přezdívkou Mr·white by mohla očekávaná sluchátka Apple AirPods Pro 2 dorazit hned ve dvou velikostech. Důkazem mají být snímky tzv. SiP (System in a Package), které běžně najdeme uvnitř chytrých telefonů, sluchátek a další elektroniky. Nová generace sluchátek by také měla spoléhat na čip Apple H1, který oproti čipu W1 zajistí například nižší latenci. Představení AirPods Pro 2 se očekává v první polovině roku 2021.