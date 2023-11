V hlavních roli termokamera a obří baterie, to je Doogee V31 GT

Fotografie: Doogee

Společnost Doogee představila novinku V31 GT, která míří do vyšších pater nabídky a pokouší se nabídnout velmi dobře vybavené zařízení, které je však určeno k drsnějšímu používání. Na první pohled je telefon pořádně pogumovaný a plní nezbytné standardy IP68, IP69K a MIL STD-810G. V praxi to znamená, že je telefon připraven na ponoření do 3metrové hloubky, případně i horkou vodu pod tlakem. Zmíněný vojenský standard pak zaručuje odolnost vůči pádům z výšky zhruba 1,5 metru na kteroukoliv část těla telefonu.

Na čelní straně se nachází rozměrný IPS displej s úhlopříčkou 6,58" a jemným Full HD+ rozlišením. Blíže se o něm výrobce nezmiňuje, avšak je alespoň lehce zapuštěný, tedy lépe chráněný. Čtečku byste v něm hledali marně, mobil bude vaše otisky detekovat na pravém boku. Výkon dodává Dimensity 1080 od MediaTeku společně s 12GB RAM. Hody v oblasti prostoru pokračují i v případě úložiště. Standardních 256 GB jde totiž rozšířit až 2TB paměťovou kartou. Prostředí pak zajišťuje Android 13 bez informací o případné budoucí podpoře.

Záda telefonu jsou domovem tří fotoaparátů. Hlavní snímač má slušných 50 Mpx, nicméně výrobce se nezmiňuje o optické stabilizaci, což je škoda. Dále je zde 8Mpx kamerka, zřejmě ultraširokoúhlá, a nakonec to nejzajímavější, čímž je 24Mpx termokamera. Výčet pak uzavírá čelní 32Mpx selfie kamerka.

Velkým lákadlem Doogee V31 GT bude baterie, jejíž kapacita činí úctyhodných 10 800 mAh, což je více než dvojnásobek dnešního standardu. Výdrž by tak mohla opravdu velmi dobrá. Daní za to ovšem je hmotnost, která i kvůli velké baterii činí 390 gramů. V další výbavě výrobce nezapomněl na možnost bezkontaktních plateb skrze NFC nebo klíčovou podporu 5G.

Na českém trhu se nové Doogee V31 GT již nabízí, a to v černo-stříbrné variantě za cenu 14 990 Kč.