Umí Samsung už i levnější mobily? Zjišťujeme to s novinkou Galaxy A25

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Za zapůjčení Samsungu Galaxy A25 děkujeme MP.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

Není tomu tak dávno, kdy Samsung získal nelichotivou vizitku, že jeho prostředí není u většiny dostupnějších telefonů dobře optimalizované. S tím však výrobce už v posledních několika letech intenzivně bojuje a snaží se ukazovat, že veškeré problémy vyřešil. Lze tak říci, že Samsungy ve střední třídě fungují velmi dobře a ověřit si to nyní chceme i s novým modelem Galaxy A25, který již patří v aktuálním portfoliu jihokorejského výrobce k těm cenově dostupnějším. Seženete jej za méně než 7 tisíc korun a můžeme říci, že jde již spíše o nižší střední třídu.

Mezigeneračně došlo k poměrně výraznému posunu a Galaxy A25 se snaží co nejvíce přiblížit vybavenějším sourozencům Galaxy A35 a Galaxy A55. Máme zde tak poměrně vyspělý telefon, který ctí současný designový trend a boční tlačítka jsou na vyvýšeném ostrůvku. Na druhou stranu už je potřeba se smířit s celkově plastovou konstrukcí i zády a současně s absencí zvýšené odolnosti. Na druhou stranu, v této cenové hladině není vůbec běžná. Konstrukční zpracování je, i přes použitý plast, poměrně dobré, telefon působí pevně.

Poznávací znamení letošních Samsungů řady Galaxy A, vyvýšený ostrůvek s tlačítky, nechybí

Čelní strana ve vás může vzbudit mírně rozpolcené pocity. Začněme s tím smutnějším – rámečky kolem displeje. Jsou opravdu velké, nevzhledné, telefon má navíc zastaralý výřez namísto průstřelu. Situaci se snaží zachránit samotný panel. Jde o AMOLED s Full HD+ rozlišením i 120Hz obnovovací frekvencí. Čitelnost je výborná, a to i venku. Milým překvapením je přítomnost funkce Always-On, kdy máte vše na očích. Ve srovnání s dražšími Samsungy je však Always-On poněkud pohaslý, tedy hůře viditelný.

Displej je perfektní, radost kazí hlavně jeho rámečky

Plusové body novinka dokáže posbírat za prostředí, kde Samsung nasadil klasiku bez jakýchkoliv ústupků. Jde tedy o One UI 6.0 a Android 14. Optimalizace je naprosto ukázková, zejména v kombinaci se 120Hz displejem vypadá dění na displeji perfektně, srovnání snese i s výrazně dražšími mobily. Samsung Galaxy A25 zařadil do čtvrtletních aktualizací, to znamená, že nové bezpečnostní záplaty budou chodit každé tři měsíce. V tuto chvíli jsou na mobily ty únorové. Pozitivní je, že mobil obdrží 4 velké aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních záplat. Takový komfort vám konkurence opravdu nenabídne.

U mobilů Samsung se často probírá jejich výkon. Je potřeba říci, že jihokorejský výrobce nemá ambice, aby trhal výkonnostní rekordy, tím spíše u zařízení střední třídy. V Galaxy A25 je procesor Exynos 1280, tedy stejný, který měl loni Galaxy A34. Samsung často využívá strategii tzv. „propadávání“ procesorů do cenově dostupnějších pater. Na jakoukoliv běžnou práci i svižné spouštění aplikací je dostatečný, včetně 6GB RAM.

Benchmark testy

Samsung Galaxy A25 v redakci nadále testujeme, pokud vás o něm cokoliv zajímá, ptejte se přímo v diskuzi pod tímto článkem.