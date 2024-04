Cenově dostupnější Samsungy bývaly často terčem kritiky kvůli zasekanému prostředí. To už však poměrně dlouho neplatí a definitivně by vás o tom mohl přesvědčit třeba letošní model Galaxy A25. Nově má totiž opravdu slušnou výbavu v čele s kvalitním AMOLED displejem, fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu či kompletní konektivitou. Povedlo se Samsungu připravit ideální mobil nižší střední třídy?

Telefony do 7 tisíc korun lze označit za velmi oblíbené. Již nejde o zcela základní smartphony a lze očekávat i některé pokročilé funkce. Tyto telefony samozřejmě léta produkuje i Samsung, avšak dlouho se trápil s nelichotivou vizitkou, že jsou jeho telefony spíše pomalé, ne-li přímo zasekané. V posledních letech už to však neplatí a Galaxy A25 to má dokázat. Výbavou se navíc ze všech sil vyrovnat dražším sourozencům.

Technické parametry Samsung Galaxy A25 5G 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 161 × 76,5 × 8,3 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2024, 8 999 Kč

Obsah balení: kde je nabíječka?

Rozbalení Galaxy A25 odhalilo, že se v krabičce klasicky nachází USB-C/USB-C kabel (bílé barvy), nástroj pro vytažení slotu na SIM, papírové příručky a také samotný telefon. Nejeden uživatel také Samsung prokleje za to, že zcela chybí nabíječka či praktické ochranné pouzdro.

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: poctivý plast

Samsung Galaxy A25 je na první pohled vcelku obyčejným telefonem, což umocňuje i námi testovaná tmavě modrá varianta. Naštěstí ale existují i zajímavější verze, třeba žlutá. Na každý pád máme v ruce plastový telefon, žádné hodnotnější materiály nečekejte. Zpracování se však povedlo až nebývale dobře. Mobil je robustní, pevný, nikde nic nevrže. K dokonalosti chybí zvýšená odolnost, kterou nabízí vybavenější modely řady Galaxy A. Důvod ke kritice to však příliš není.

Ačkoliv může telefon působit poněkud fádně, jde zde třeba nový designový prvek na pravém boku, pomyslný ostrůvek pro tlačítka. Zajímavě pak vypadá vzorování zadní strany. Jde však jen o vzhled, samotný povrch je hladký a mírně lesklý. Otisky prstů naštěstí nepředstavují závažnější problém.

Do ruky padne novinka jistě, vděčíme za to třeba i zcela plochým bokům, do nichž lze zapřít prsty. Na boku je pak ještě čtečka otisků prstů integrována do odemykacího tlačítka. Funguje možná lehce pomaleji, ale většinou spolehlivě.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

dobře se drží

Nelíbilo se nám na odolnost se nedostalo

Displej: bude se líbit

Displej se výrazně vylepšil. Máme zde 6,5" AMOLED panel s jemným Full HD+ rozlišením a dokonce i 120Hz obnovovací frekvencí. Zde je ale nutné dodat, že jde nastavit buď 60 Hz, nebo 120 Hz, nic mezi a není zde ani adaptivní funkce. Zamrzet dále může i výřez v displeji, modernější průstřel je opět vyhrazen až vyšším modelům. Zakončíme ale optimisticky. Galaxy A25 má klasický režim Always-On, kdy dokáže na displeji neustále ukazovat datum, čas i notifikace.

Líbilo se nám 120Hz AMOLED

režim Always-On

Nelíbilo se nám zbytečný výřez v displeji

Zvuk: stereo se hodí

Velmi slušný displej se skvěle skloubí i s audiem. Galax A25 se chlubí stereo reproduktory, které sice vyloženě neoslní, ale stále hravě strčí do kapsy konkurenci s jedním repráčkem. Dokonce se ještě dostalo na 3,5mm jack pro sluchátka a Galaxy A25 je nejvýše postaveným modelem Samsungu, který jej ještě nabízí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: dostačující

Pod kapotou bychom je spíše průměrný Exynos 1280, který dodává telefonu obstojný výkon pro všechny běžné operace a hry. Základem je 6GB RAM, jako v našem případě, ale na trhu je i 8GB verze. Liší se i interní paměť, zatímco v tomto kousku je 128 GB, můžete mít i ten s dvojnásobným úložištěm. Kdyby i to bylo málo, je zde slot pro až 1TB paměťovku.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatek výkonu

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: klasika

Na spodní hraně Galaxy A25 je kromě jacku i USB-C, pomocí kterého se dobíjí 5 000 mAh baterie. Ta vydrží hravě dva dny, avšak dobíjení je na svou kategorii jen průměrné svižné. Vzhledem k výkonu 25 W zabere dobití celého mobilu hodinu a 40 minut. Poměrně zásadním problémem je, že k mobilu ale nabíječku nedostanete.

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám delší doba nabíjení

chybí nabíječka v balení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.3 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM, avšak jde o hybridní slot. V praxi tak při použití dvou SIM karet už do telefonu nedáte paměťovou kartu.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: stabilizace na značkách

Sestava tří fotoaparátů na zadní straně vypadá jako u dražších modelů výrobce. Hlavní snímač příjemně překvapí vysokým rozlišením 50 Mpx i optickou stabilizací obrazu. Kvalita snímků je za dne velmi dobrá, avšak i přes přítomnost stabilizace se telefonu nedaří fotit za šera či v noci. Je zde velká šance na rozmazání a nehodí se ani šum. Čekali jsme trochu více, ale na druhou stranu jde spíše o dostupnější mobil.

Je zde i 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který má sice jen průměrné rozlišení, ale jsme za něj rádi. Na venkovní focení je skvělý. Interiéry mu už příliš nesvědčí, stejně tak noc. Na závěr jde zde jen 2megapixelový makro fotoaparát, jehož nízké rozlišení praktickému využití brání.

Za zmínku stojí i fakt, že telefon zvládá záznam 4K videa, což zcela běžné v této cenové hladině není. Kvalita je pak poměrně ucházející.

Po rychlém přepnutí na čelní kamerku lze pořídit 13Mpx selfies, což je dostatečné rozlišení pro kvalitní snímek, spíše ale opět platí, že jen přes den.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám obstojný hlavní snímač s OIS

ucházející ultraširokoúhlý snímač

záznam 4K videa

Nelíbilo se nám horší výsledky v šeru a noci

Software: zde panuje spokojenost

Je zde Android 14 a plnohodnotná nadstavba One UI 6.0. K dispozici jsou tak všechny běžné funkce jako v dalších modelech řady Galaxy A. Optimalizace se povedla a chod prostředí je ukázkově plynulý. Jinými slovy, není co vytknout. Podpora bude příkladná, a to v podobě 4 velkých aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat, které chodí ve čtvrtletním cyklu.

Líbilo se nám perfektní optimalizace

příslib dlouhé softwarové podpory

Zhodnocení

Letošní Samsung Galaxy A25 je veskrze povedený mobil. Po dobu testování jsme mohli jen pramálo co vytýkat. Robustní konstrukce, kvalitní displej, slušný foťák a dobře fungující prostředí. Připočtěme k tomu i solidní výdrž, podporu 5G a máme zde telefon, který uspokojí všechny středně náročné. Ano, mohli bychom chtít lepší foťák do šera nebo vyšší odolnost, ale řekněme, že se dočkáme třeba za rok. U mobilu za necelých 7 tisíc nelze mít vše. Největší výtka tak padá za nesmyslnou absencí nabíječky v balení. Zcela snadné to však na trhu novinka Samsungu mít nebude, což naznačí konkurence.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz