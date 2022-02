Ukrajina zažívá velký kybernetický útok. Byl připravován 2 měsíce, odhalili experti

Bezpečnostní analytici společnosti ESET objevili 23. února ve večerních hodinách nový malware označovaný jako HermeticWiper. Jedná se o škodlivý kód typu data wiper, který maže uživatelská data a který byl během středy použit ke kybernetickým útokům na Ukrajině. Podle prvních dat společnosti ESET byl tento malware nainstalován na stovkách zařízeních v zemi. V tuto chvíli probíhá analýza dat, na jejichž základě budou zveřejněny další informace.

