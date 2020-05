Potvrzeno: vlajková Motorola Edge+ obdrží alespoň dvě velké aktualizace OS

Vlajková Motorola Edge+ měla původně garantovanou jednu velkou aktualizaci operačního systému, což se pochopitelně nelíbilo potenciálním zájemcům o tento prémiový telefon s cenovkou přesahující 30 tisíc korun.

We Did It Y’all: Motorola Now Promises At Least Two Android OS Updates for Edge+.https://t.co/e8BwVUbZJU