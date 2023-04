Dáme jídlo mění název a s ním představuje i novou mobilní aplikaci

Fotografie: Foodora

Největší česká doručovací platforma Dáme jídlo po 11 letech svého fungování mění jméno – nově ponese název Foodora. Zákazníci mohou změnu zaznamenat už teď, kdy se postupně mění mobilní aplikace.

Značka Dáme jídlo se u nás od začátku května bude jmenovat Foodora, přidá se tak k řadě dalších evropských zemí, kde už toto jméno nese. Změnu názvu, kterou doprovodí i zajímavé slevové akce, na které Dáme jídlo (Foodora) láká na sociální síti Instagram, však už v této době zaznamenávají majitelé chytrých telefonů.

Jako prvním se aplikace přebarvuje u iOS, a to spolu s aktualizací, která už je dostupná a připravená k manuálnímu stažení. Uživatelům Androidu se pak aktualizace objeví v pondělí 17. dubna. Zákazníci, kteří využívají pro objednávání jídla a nákupů webové rozhraní, změnu zaznamenají dnes, tedy 13. dubna. „Aplikace bude fungovat stejně jako doposud, není nutná ani opětovná registrace. Zákazníci mohou nakupovat stále tak, jak to mají rádi. Změní se jen barva a logo. Zároveň se ale objeví nové slevové nabídky jako je třeba 1+1 nebo pak nové speciální předplatné FoodoraPRO. Zlepšit by se měla i logistika včetně toho, aby mohli postupně všichni zákazníci sledovat, kde se zrovna pohybuje jejich objednávka,“ říká Adam Kolesa, CEO Dáme jídlo (nově Foodora).

Způsob platby zůstává také stejný. „Zákazníci si nadále mohou vybírat mezi bezhotovostní platbou platební kartou předem, hotově při převzetí, platební metodou Twisto payments, stravenkami nebo jiným způsobem dle aktuální nabídky portálu Foodora a konkrétních restaurací. V našich aplikacích můžete také jednoduše platit pomocí Apple Pay nebo Google Pay,” dodává Kolesa.