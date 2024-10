Tvůrci nového tlačítka Ovládání fotoaparátu iPhonů 16 vysvětlili, jak vznikalo

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z největších novinek letošní řady iPhonů 16 je bezpochyby tzv. Ovládání fotoaparátu. Tento nový ovládací prvek je přitom zajímavý nejen tím, že se jedná o kombinaci fyzického tlačítka a také kapacitního snímače, ale rovněž proto, že jej Apple nasadil u všech čtyř modelů iPhonů 16. Z minulosti jsme byli zvyklí na to, že si Apple nové prvky nechává nejprve výlučně pro modely Pro a až později se objeví i u základní dvojice, ostatně přesně tak tomu bylo u jiného ovládacího prvku, tzv. Akčního tlačítka. Ovládání fotoaparátu je pak rozhodně zajímavou, ale také poměrně kontroverzní novinkou, neboť mění filozofii používání fotoaplikace, viz i podrobná recenze na iPhone 16.

Mnoho majitelů nových iPhonů 16 a nejen těch si tak možná někdy lámalo hlavu nad tím, co vlastně stálo za potřebou přinést nový ovládací prvek do říše iPhonů, když jej podle mnohých nebylo potřeba. Nyní se právě o tomto speciálním tlačítku rozpovídali dva z designérů iPhonu 16 v rámci podcastu Design Tangents, a to senior produktový designér Rich Dinh a human interface designér Johnny Manzari. Hned v úvodu podcastu se od Dinha dozvíme, co považuje za největší přínos prvku Ovládání fotoaparátu.

„Mám dvě malé děti, dvouapůlleté a šestileté, a obě dělají ty nejzábavnější věci, díky Ovládání fotoaparátu můžu rychle zachytit daný moment. Chci říct, že jsem díky tomu zaznamenal videa, která by se mi asi jinak zachytit nepodařilo,“ uvádí Dinh.

„Když byla moje dcera, která teď chodí na střední školu, malá, používal jsem mnohem tradičnější vybavení. A v průběhu let se to přehouplo k iPhonu. A bylo opravdu příjemné opustit tento druh (klasického) vybavení. Je prostě mnohem snazší trávit čas s dětmi, když s sebou netaháte spoustu vybavení. Můžete dát fotoaparát malému dítěti a ono může pořídit skvělou fotografii, ale můžete ho také dát profesionálnímu fotografovi, který je oceněný fotograf, a on může ten stejný nástroj použít, ale posunout ho dál, posunout ho na další úroveň, povýšit celý zážitek a tvořit,“ uvedl Manzari.

V průběhu podcastu jsme se také dozvěděli, že cílem nebylo jen přidat nové tlačítko, ale vymyslet způsob, jak se přiblížit vizi v oblasti uživatelských zkušeností s kamerou, kdy by uživateli neměl uniknout žádný moment. Zmínění designéři se také pochlubili tím, jak nový prvek vyvíjeli. Ovládání fotoaparátu je zapuštěné a pro uživatele nemá být nijak rušivé. Také chtěli, aby bylo tlačítko z pohledu uživatele možné zmáčknout „napůl“ i kompletně. Stejně tak hrálo důležitou roli zachování ochrany IP68, ale také barevné sladění tlačítka se zbytkem telefonu.