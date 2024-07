Trendy véčko bude mít i Xiaomi. Podívejte se na chystaný Mix Flip

Nová řada chytrých telefonů s ohebným displejem se finálně připravuje i u Xiaomi. Letos se vůbec poprvé dočkáme také véčka, které se bude jmenovat Mix Flip. Jeho existenci a dokonce i podobu potvrdil zakladatel a generální ředitel společnosti Lei Jun.

Does anyone know what it's called? Asking for a friend.#XiaomiMIXFlip pic.twitter.com/dyriQc0rRt