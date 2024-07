Nejtenčí skládací telefon na trhu? Pro titul si kráčí chystané Xiaomi Mix Fold 4

Telefony se skládací konstrukcí a ohebným displejem bývaly zpravidla o něco tlustší, řekněme jako dva tenčí běžné mobily. To se však postupem let mění a důkazem bude i chystané Xiaomi Mix Fold 4. Jeho podobu nyní odhalil známý informátor Evan Blass na sociální síti X.

Tloušťka zařízení v zavřeném stavu má být pouhých 10 milimetrů, což bude dost možná rekordně nízká hodnota. Přesto má mobil lákat zvýšenou odolností proti vodě se stupněm krytí IPx8 a dokonce i slušnou baterií s kapacitou 5 000 mAh. Na zádech napočítáme celkem 4 fotoaparáty. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu doplní 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a dvojice teleobjektivů. První má mít 60 megapixelů a dvojnásobný optický zoom, druhý si vystačí s 10 megapixely, ale zláká vás 5násobným optickým přiblížením.

With foldables from China helping to drive innovation in the category, this one should generate some interest. Xiaomi MIX Fold 4: SD 8Gen3, 50MP main, Leica Summilux, 5000mAh+, wireless charging, IPX8, thickness<10mm. (Imagery described as "work product" and could be non-final.) pic.twitter.com/QA6WvRsReJ